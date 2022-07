Maharashtra: उद्धव ठाकरे के समर्थन आए फिल्म इंडस्ट्री के 2 बड़े स्टार, एकनाथ शिंदे की सरकार पर कसा तंज

महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के नाम पर मुख्यमंत्री पद की मुहर लगते ही राज्य के नेताओं के बीच लंबे समय से जारी चल रही उथल-पुथल अब खत्म हुई. सत्ता परिवर्तन के बाद जहां तमाम लोगों ने शिंदे का समर्थन किया तो वहीं कुछ भारतीय सिनेमा (Indian Cinema) से जुड़े कुछ नामचीन चेहरे अब भी राज्य के पूर्व मूख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में हैं. अभिनेता प्रकाश राज उन कई लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) की सराहना की. बता दें कि ठाकरे ने बीते बुधवार को देर रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा देने का फैसला किया और इसके तुरंद बाद ही प्रकाश राज ने उनके पक्ष में एक ट्वीट किया.

प्रकाश राज ने उद्धव ठाकरे की तारीफ

‘मेजर’ में अदिवि सेष के पिता का रोल निभाने वाले प्रकाश राज (Prakash raj tweet for Uddhav Thackeray) ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘आपने बहुत अच्छा किया सर उद्धव ठाकरे और मुझे यकीन है कि जिस तरह से आपने संभाला है, उसके लिए महाराष्ट्र राज्य के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे. चाणक्य आज लड्डू खा सकते हैं लेकिन आपकी प्रतिभा (genuinity) अधिक समय तक रहेगी. आपको अधिक शक्ति मिले…’ उन्होंने एकनाथ शिंदे को बधाई न देकर नई सरकार के खिलाफ तंज कसा है.

What will they decide .. when the supreme leader and his Chanakya.. have already decided … #justasking https://t.co/EGSGwp9SkW

उर्मिला मातोंडकर ने किया ठाकरे का समर्थन

प्रकाश राज अकेले ठाकरे के लिए समर्थन व्यक्त करने वाले नहीं हैं बल्कि उनके पक्ष में कुछ एक बॉलीवुड स्टार्स भी दिखे. अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) एक ऐसी शख्सियत हैं, जिन्होंने शिवसेना सुप्रीमो की सराहना की है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘कोविड के सबसे कठिन समय में आपके नेतृत्व के लिए और हमारे राज्य को सांप्रदायिक घृणा और कट्टरता से दूर रखने के लिए धन्यवाद उद्धव ठाकरे जी. आपका नेतृत्व अनुकरणीय, निष्पक्ष, साहसी, जिम्मेदार, पारदर्शी और संचारी रहा है. जय महाराष्ट्र!’

On #doctorsday sending love n gratitude to doctors all over the country for their dedication and tender care towards all of us 🙏🏻#happydoctorsday ❤️

— Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) July 1, 2022