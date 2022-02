Ajith Kumar- Hhuma qureshi की 'Valimai' ने तोड़ा इन 2 सुपरस्टार की फिल्म का रिकॉर्ड, पहले दिन कमाए इतने करोड़

साउथ के सुपरस्टार अजीत कुमार की फिल्म ‘वलीमाई’ (Valimai Review) 24 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसके ओपनिंग डे के बॉक्सॉफिस कलेक्शन (Valimai Box Office Collection) ने पिछले साल की कई बड़ी हिट को पछाड़ दिया है. फिल्म को देखने के लिए देश के हर ओर सिनेमाघरों में दिन भर दर्शकों की भीड़ देखने को मिल रही है. मालूम हो कि इस फिल्म को लेकर पहले ही बताया गया था कि फिल्म ने भारत में 76 करोड़ से अधिक की प्रीसेल की है. अब ‘वलीमाई’ ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया है.

#Valimai is doing well at the TN Box office..

Despite a new record 900+ screens release in TN, many shows are getting sold out in advance, this weekend.. pic.twitter.com/PpENx5YL9a

— Ramesh Bala (@rameshlaus) February 26, 2022