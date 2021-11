Venkatesh Daggubati ने 'F3' की टीम के लिए रखी चाय पार्टी, एक्टर varun tej ने शेयर की फोटो

इस हफ्ते फेस्टिवल सीजन (Festival Season) चल रहा है. जहां देखो वहीं पहले दीवाली फिर भाई दूज और अब छठ की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. आज से छठ पूजा की भी तैयारी शुरू हो चुकी है. ऐसे में साउथ एक्टर वेंकटेश दग्गुबाती (Venkatesh Daggubati) ने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘F3’ की टीम के लिए चाय पार्टी रखी. इस पार्टी को एक्टर ने रविवार की शाम को अपने घर पर ही होस्ट की. अब इस सेलिब्रेशन की फोटो एक्टर वरुण तेज ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है.

वरुण ने चाय पार्टी की फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर करने के साथ ही इसे ट्विटर पर भी शेयर किया है. उन्होंने तस्वीर को शेयर करने के साथ ही लिखा, ‘टी टाइम वैंकी ब्रो के घर पर!! इस शानदार पार्टी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया.’ सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर में उनके साथ वेंकटेश, वरुण तेज, तमन्ना भाटिया, सुनील, रघु बाबू और डायरेक्टर अनिल रविपुडी नजर आ रहे हैं. वरुण के अलावा इस पार्टी की फोटो को डायरेक्टर अनिल ने भी ट्विटर पर शेयर किया है. उन्होंने इसे शेयर करने के साथ ही लिखा, ‘चाय पार्टी का लुत्फ उठाते हुए वैंकी सर के घर. कुछ फन और शूट के बीच बातें भी की.’

Tea time at venky bro’s house!! Thanks for being such a lovely host!❤️❤️❤️ #F3 @VenkyMama @AnilRavipudi @tamannaahspeaks @Mee_Sunil pic.twitter.com/Sb3a15sPij

खैर, अगर वेंकटेश की फिल्म ‘F3’ के बारे में बात की जाए तो ये उन्हीं की मूवी ‘F2’ का सीक्वल है, जो कि 2019 में रिलीज की गई थी और ब्लॉकबस्टर रही थी. फिल्म के डायरेक्टर अनिल ने इसकी तीसरी किश्त की स्टोरी को लेकर कहा था कि ये अब तक की किश्तों से अलग होगी. इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक्टर पैसों के कारण पैदा होने वाले मुद्दों को लेकर परेशान हो जाते हैं. इसमें रॉक स्टार देवी श्री प्रसाद अपने गानों से भी जान फूंकते दिखेंगे.

A chilling tea break at our uber cool @VenkyMama garu’s home with some fun loaded conversations between the shoot gap ! ☕#RelaxTime #EveningShoots@IAmVarunTej @tamannaahspeaks @Mehreenpirzada @ThisIsDSP @SVC_official @Mee_Sunil pic.twitter.com/ABuz8puL1o

— Anil Ravipudi (@AnilRavipudi) November 7, 2021