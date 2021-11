Twitter पर छा गई वेंकटेश की 'Drushyam 2', एक्टिंग को बताया Fantastic और क्लाईमेक्स ने खींचा अटेंशन

Remove term: Drishyam 2 Drishyamअभिनेता वेंकटेश दग्गुबाती (Actor Venkatesh Daggubati) स्टारर तेलुगू क्राइम थ्रिलर ‘दृश्यम 2’ (Drushyam 2) सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. ‘द्रुश्यम 2: द रिजम्पशन’ (Drushyam 2: The Resumption) मोहनलाल (Mohanlal) स्टारर मलयालम ‘दृश्यम 2’ का रीमेक है. फिल्म का गुरुवार (25 नवंबर) को ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर प्रीमियर हुआ है जिसे लेकर ये सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड में हैं. प्राइम वीडियो ने 12 नवंबर को ही फिल्म के ग्लोबल प्रीमियर की घोषणा की थी जिसके बाद से दर्शक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. तेलुगू भाषा की क्राइम ड्रामा को जीतू जोसेफ निर्देशित किया है और उन्होंने ही इसकी स्क्रिप्ट लिखी है.

फिल्म में वेंकेटेश दग्गुबाती लीड एक्टर हैं और अभिनेत्री मीना (Actress meena) ने उनकी पत्नी की भूमिका निभाई है. इनके अलावा कृतिका, एस्थर अनिल, संपत राज और पूर्णा भी फिल्म में अहम भूमिकाएं निभा रहे हैं. जीतू जोसेफ द्वारा निर्देशित, ‘दृश्यम 2’ का निर्माण सुरेश बाबू, राजकुमार सेतुपति और सुरेश प्रोडक्शंस के एंटनी पेरुं बवूर, राजकुमार थिएटर और मैक्स मूवीज द्वारा किया गया है. बता दें कि पहले ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज की जानी थी लेकिन बाद में इसकी स्ट्रीमिंग मेकर्स ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही कर दी.

फिल्म की शुरुआत एक फैमिली ड्रामा फॉर्मेट में होती है और बाद में इसमें कुछ भयावह होने का अहसास होता है. तेलुगू दर्शकों वेंकटेश के अभिनय की खूब तारीफ कर रहे हैं और कहानी को फैंटास्टिक बता रहे हैं. ट्विटर पर लोगों ने ‘दृश्यम 2’ को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी है. सभी का कहना है फिल्म में हर एक किरदार ने अपना 100 फीसदी दिया है और सस्पेंस से भरी कहानी ने सीट से उठने नहीं दिया.

