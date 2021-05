मशहूर बंगाली एक्ट्रेस Sandhya Roy हुई कोविड पॉजिटिव, सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में एडमिट

बंगाल सिनेमा (Bengal Cinema) और राजनीति का जाना पहचाना नाम संध्या रॉय को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है. उन्हें बुखार और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. साथ ही उनकी बॉडी में तेज दर्द भी हो रहा था. बंगाली मीडिया के मुताबिक, 80 साल की संध्या रॉय की हालत अब स्थिर है. हालांकि, कोविड के सिंप्टम्स के बाद उन्हें अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड (Isolation Ward) में रखा गया है. उनके सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, शुरूआती लक्षण को देखते हुए उनका ट्रीटमेंट कोविड समझकर शुरू कर दिया गया है.संध्या रॉय ने पिछले 25 सालों से बंगाली सिनेमा पर राज किया है. उन्होंने मात्र 18 साल की उम्र से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. स्टेज ड्रामा से फिल्मों का सफर करते हुए उन्होंने राजनीति में कदम रखा था. उनकी पहली फिल्म 1956 में आई The Fruit of the Case थी. इसके बाद उन्होंने कई क्लासिक फिल्मों में काम किया. इसमें बाबा तारकनाथ, छोटा बू, माया मृगया, बंधन, पाताललोक आदि शामिल है.फिल्मों में अपनी धाक जमाने के बाद संध्या रॉय ने राजनीति में कदम रखा था. यहां भी लोगों ने उन्हें जीत के साथ प्यार दिया. हालांकि, 2019 चुनाव में अपनी उम्र के कारण संध्या रॉय ने नाम वापस कर लिया. अब एक्ट्रेस गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हैं. बंगाली सिनेमा की कई हस्तियों ने उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना की.