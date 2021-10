साउथ एक्टर Srikanth का हुआ निधन, 82 साल की उम्र ली अंतिम सांस, Kamal Haasan और Rajinikanth ने जताया दुख

तमिल सिनेमा (Tamil Cinema) के दिग्गज एक्टर श्रीकांत (Srikanth) का चेन्नई में निधन हो गया. 82 साल के एक्टर ने बीते दिन ही अपनी अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा (Srikanth Death) कह दिया. दक्षिणी सिनेमा (South Cinema) जगत की इस बड़ी क्षति के कारण शोक की लहर दौड़ पड़ी है. एक्टर रजनीकांत (Rajinikanth) और कमल हासन (Kamal Haasan) ने उनकी मौत पर दुख जताया है. रजनीकांत और श्रीकांत (Rajinikanth And Srikanth) ‘भैरवी’ और ‘Sadhurangam’ जैसी कई फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं.

श्रीकांत के निधन पर थलाइवा ने ट्वीट कर दुख जताया है और उन्होंने लिखा, ‘मुझे मेरे प्रिय दोस्त श्रीकांत के निधन से गहरा झटका लगा है. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे.’ बता दें कि श्रीकांत ने अपने आखिरी इंटरव्यू में रजनीकांत से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, जो अधूरी रह गई. वहीं, कमल हासन ने सोशल मीडिया पर उनके द्वारा निभाए गए कैरेक्टर्स को याद किया. उन्होंने तमिल में ट्वीट किया है.

#RIPSrikanth sir, another veteran actor has left us. You will be fondly remembered by our Tamil people pic.twitter.com/Ynp7kaLjtT

— Actor Karthi (@Karthi_Offl) October 13, 2021