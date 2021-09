Vijay Deverakonda का बड़ा ऐलान, बॉक्सिंग चैंपियन Mike Tyson के साथ गदर मचाने को तैयार, फैंस क्रेजी!

साउथ सिनेमा (South Cinema) के सुपरस्टार एक्टर विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) ने ट्विटर पर बड़ी घोषणा की है. उनके इस ऐलान के बाद फैंस सोशल मीडिया पर क्रेजी हो गए हैं और ट्विटर पर हैश टैग Vijay Deverakonda और Liger ट्रैंड कर रहा है. दरअसल, बात ऐसी है कि एक्टर पहली बार बड़े पर्दे पर बॉक्सिंग चैंपियन माइक टायसन (Mike Tyson) पर स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे. ऐसे में दोनों को साथ में देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं.

विजय देवरकोंडा ने ट्विटर पर एक मिनट नौ सेकंड का वीडियो शेयर किया है और उसे शेयर करने के साथ ही बताया कि ‘हमें ये घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि इंडियन स्क्रीन पर पहली बार, जिसने इतिहास रचा, कभी ना हार मानने वाले आइकन, बॉक्सिंग के भगवान कहे जाने वाले द ग्रेट माइक टायसन पैन इंडिया के प्रोजेक्ट liger के साथ धमाल मचाने को तैयार हैं.’ जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना. माइक टायसन अपने क्रूर और डरावने व्यवहार के लिए जाने जाते हैं. वो Liger का हिस्सा हैं. आयरन स्टार माइक टायसन फिल्म में अहम किरदार में नजर आने वाले हैं. बताया जा रहा है कि इस मूवी में कई और विदेशी नजर आने वाले हैं, इसलिए मेकर्स ने कहा कि अभी दर्शक अपने उत्साह को बचा कर रखें.

We promised you Madness!

We are just getting started 🙂

For the first time on Indian Screens. Joining our mass spectacle – #LIGER

The Baddest Man on the Planet

The God of Boxing

The Legend, the Beast, the Greatest of all Time!

IRON MIKE TYSON#NamasteTYSON pic.twitter.com/B8urGcv8HR

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) September 27, 2021