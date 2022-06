Box Office पर Kamal Haasan की Vikram ने कमाए 1500 मिलियन+, निकाली पूरी लागत; Samrat Prithviraj को दिया पछाड़

कमल हासन (Kamal Haasan) स्टारर विक्रम (Vikram 2022) सिल्वर स्क्रीन पर हिट होने के बाद से रिकॉर्ड-ब्रेकिंग मोड में है. फिल्म में विजय सेतुपति और फहद फासिल भी अहम रोल में है. तमिल फिल्म का अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की बॉलीवुड के बड़े बजट वाली ‘सम्राट पृथ्वीराज’ (Samrat Prithviraj) के साथ टकराव हुआ है जिसकी लीड फीमेल एक्ट्रेस पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर (Manushi Chhillar) हैं. साथ ही अदिवि सेष की ‘मेजर’ (Major) भी हाल ही में रिलीज हुई है, बावजूद इन दोनों फिल्मों के विक्रम की पहले दिन कमाल की ओपनिंग (Vikram First Day Opening) हुई.

कमल हासन स्टारर (Kamal Haasan Movie) ने सभी भाषाओं में पहले ही कुछ रिकॉर्ड तोड़ नंबर (Vikram box office collection Day 2) हासिल किए हैं और सिर्फ 2 दिनों में आसानी से 80 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. फिल्म अपने नंबरों के साथ बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर तूफान ला रही है और इसके आगे अक्षय की फिल्म का कलेक्शन काफी कम है. शुरुआती रुझानों के मुताबिक, विक्रम ने अपने पहले रविवार को शानदार कलेक्शन किया है. कुछ शुरुआती ट्रेड नंबर बताते हैं कि ‘विक्रम’ ने घरेलू बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर रिलीज के तीसरे दिन लगभग 31-32 करोड़ की कमाई की है. फिल्म 3 दिन में 1500 मिलियन से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है.

#Vikram has crossed ₹ 150 Crs at the WW Box office in 3 days.. 🔥

बता दें कि विक्रम को 120-130 करोड़ की लागत से बनाया गया है जबकि ‘सम्राट पृथ्वीराज’ का निर्माण 300 करोड़ के बजट से किया गया है. हालांकि, दोनों के बजट में काफी फर्क है. जहां अक्षय की फिल्म 3 दिन में 39 करोड़ की कमा सकी तो वहीं कमल हासन स्टारर (Kamal Haasan new Movie) 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है.

विक्रम ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड 50 करोड़ और दूसरे दिन 36 करोड़ का कारोबार कर 84.75 करोड़ का बिजनेस किया था. वहीं तीसरे के कलेक्शन को जोड़ दें तो फिल्म 150 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है. ट्रेड एनेलिस्ट रमेश बाला (Ramesh Bal) ने अपने ट्वीट में जानकारी देते हुए बताया कि विक्रम 150 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है. यह एक पैन इंडिया फिल्म है जिसका निर्देशक Lokesh Kanagaraj ने किया है.

After #Valimai and #Beast, #Vikram becomes the 3rd Tamil movie to cross ₹ 10 Crs gross mark at the #Karnataka Box office in 2022..

— Ramesh Bala (@rameshlaus) June 6, 2022