Kamal Haasan की Vikram से सच हुआ Suriya का सपना, 5 मिनट के कैमियो रोल की फीस जानकर रह जाएंगे हैरान!

लोकेश कनगराज (Lokesh Kanagaraj) के निर्देशन में बनी विक्रम (Vikram Review) को जोरदार प्रतिक्रिया मिल रही है और कमल हासन के अभिनय की खूब तारीफ हो रही है. हालांकि, इसमें पुष्पा में भैरव सिंह शेखावत का रोल निभाने वाले फहद फाहिस और मास्टर फेम विजय सेतुपति भी अहम रोल में हैं. इन दोनों अभिनेताओं ने भी लोगों को अपने अभिनय से इंप्रेस किया है. लोग फिल्म की कहानी और अन्य तकनीकीताओं की सराहना कर रहे हैं. विक्रम में सूर्या (Suriya) की एंट्री ने भी दर्शकों को काफी एक्साइटेड किया है, वे अपने कैमियो रोल में भी कमाल कर गए. जय भीम फेम अभिनेता का छोटा सा किरदार भी फिल्म का टॉकिंग पॉइंट बन गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने इस छोटी सी भूमिका के लिए कितना मेहनतनामा लिया है? इसका उत्तर आपको इस आर्टिकल में मिलेगा.

क्या सच में सूर्या ने 5 मिनट के लिए ली मोटी फीस?

कमल हासन, फहद फासिल (Fahaadh Fasil) और विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) के अलावा, सूर्या को विक्रम में रोलेक्स के रूप में उनके कैमियो के लिए बहुत सराहना मिल रही है. जिस अभिनेता ने फिल्म में सिर्फ 5 मिनट का कैमियो किया है, तो हर किसी को लगता होगा कि उन्होंने इसे करने के लिए काफी मोटी रकम ली होगी. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सुपरस्टार ने बिल्कुल कुछ भी चार्ज नहीं किया है. जबकि RRR में आलिया भट्ट और अजय देवगन ने कैमियो रोल के लिए अच्छी खासी मोटी रकम ली थी लेकिन सूर्या ने अपने किरदार को फ्री में किया है.

विक्रम में सूर्या ने क्यों किया इतना छोटा सा रोल?

एक ट्रेड एनालिस्ट ने हाल ही में अपने ट्विटर पर इस दिलचस्प खबर को शेयर किया, उन्होंने यह भी खुलासा किया कि सूर्या ने बिना किसी झिझक के विक्रम में यह भूमिका क्यों निभाई. उन्होंने लिखा, ‘एक दिलचस्प जानकारी: @Suriya_offl ने #विक्रम में अपनी भूमिका के लिए कोई वेतन नहीं लिया है.’

An interesting information : @Suriya_offl has not taken any salary for his role in #Vikram .

सूर्या के रोल ट्रेड एनालिस्ट का ट्वीट

कारण के बारे में बात करते हुए, ट्रेड एनालिस्ट ने आगे एक अन्य ट्वीट में लिखा, ‘सूर्या कमल हासन के बड़े फैन हैं. वह रोलेक्स के कैरेक्टर को आसानी से रिजेक्ट कर सकते थे क्योंकि वे पर्दे के लीड स्टार हैं लेकिन नहीं किया. उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कमल सर प्रमुख हैं और वह योगदान देना चाहते थे. इस तरह आप उस व्यक्ति को भुगतान करते हैं जिसने आपको प्रेरित किया.’

Annan @Suriya_offl – a true fan of @ikamalhaasan sir. He could have easily rejected Rolex character since he is a leading hero.

He did it because kamal sir is the lead and he wanted to contribute . That’s how u repay to the person who Inspired you ! #Vikram

— Prashanth Rangaswamy (@itisprashanth) June 4, 2022