छोटी बच्ची को पसंद नहीं आई 'पठान', पिता ने किया ट्वीट, शाहरुख खान ने जवाब से जीत लिया दिल

नई दिल्ली. बड़े पर्दे पर बॉलीवुड के ‘बादशाह’ शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की 4 साल बाद जबरदस्त वापसी से हर कोई हैरान है. शाहरुख भले ही लंबे समय बाद पर्दे पर वापसी किए हों, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया है कि फैंस यूं नहीं उन्हें ‘किंग खान’ कहते हैं. 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई उनकी फिल्म ‘पठान’ बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से ही छाई हुई है.

इसी बीच, एक फैन से शाहरुख को ट्विटर पर टैग करते हुए एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपनी छोटी सी बच्ची से पूछ रहा है, ‘अहाना कौन सी मूवी देखकर आई थी?’, तो उस बच्ची ने कहा, ‘पठान’. फिर उस शख्स ने पूछा कि उसे फिल्म कैसी लगी? तो बच्ची ने ‘न’ में जबाव दिया. इसके बाद उस शख्स ने इस वीडियो को शाहरुख को टैग करते हुए लिखा, ‘शाहरुख खान ooops’.

इस ट्वीट को देखते ही शाहरुख खान ने तुरंत अपने नन्हे फैन को ट्विटर पर रिप्लाई किया और लिखा, ‘ओ ओ!! अभी और मेहनत करनी है. ड्राइंग बोर्ड पर वापस. युवा दर्शकों को निराश नहीं होने दे सकते. देश के युवाओं का सवाल है. कृपया उस पर डीडीएलजे आजमाएं… शायद वह रोमांटिक प्रकार है… च्चे जिन्हें आप कभी नहीं जानते!’

Oh oh!! Have to work harder now. Back to the drawing board. Can’t let the younger audience be disappointed. Desh ke youth ka sawaal hai. PS: Try DDLJ on her please….maybe she is the romantic types….kids u never know! https://t.co/UBpSnLOZrf

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 5, 2023