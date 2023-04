दादा अमिताभ बच्चन के नक्शे कदम पर आराध्या, बोलती हैं फर्राटेदार हिंदी, निसा देवगन से नहीं निकला 1 शब्द

नई दिल्ली. बॉलीवुड सेलेब्स हो या टीवी स्टार्स अक्सर आपने उनके बच्चों को अंग्रेजी बोलते तो सुना होगा. कई सेलेब्स के बच्चे हिंदी बोलते तो हैं, लेकिन फर्राटेदार हिंदी वो नहीं बोल पाते. लेकिन ऐसा हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की पोती यानी आराध्या बच्चन के साथ नहीं है. आराध्या अपने दादा अमिताभ बच्चन के नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दे रही हैं. ये हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें सोशल मीडिया यूजर्स ने आराध्या को अजय देवगन और काजोल की बेटी निसा (Nysa) से कंपेयर किया है.

हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है और भारत की ये एक राज भाषा है. हम भारतीय ज्यादातर हिंदी भाषा में बात करते हैं. सिनेमा इंडस्ट्री में भी हिंदी भाषा का डंका बजता रहा है. बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं, जो बाकी भाषाओं के साथ हिंदी जबरदस्त बोलते हैं. लेकिन कुछ स्टार्स किड्स हिंदी में फुस्स दिखाई दे रहे हैं.

क्या स्टार्स अपने बच्चों से सिर्फ अंग्रेजी या किसी दूसरी भाषा में बात करते हैं. सवाल इसलिए क्योंकि ट्विटर पर एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें अजय देवगन और काजोल की बेटी निसा और अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या दिखाई दे रही हैं. वीडियो में दोनों का अलग-अलग है, लेकिन दोनों के हिंदी उच्चारण और भाषा को लोग कंपेयर कर रहे हैं.

दरअसल, वीडियो में निसा किसी इवेंट में नजर आ रही हैं. अपनी बात कहते हुए वह एख शब्द पर अटकती हैं और फिर उसको सहीं कर ही नहीं पातीं. वहीं, अमिताभ बच्चन की पोती यानी आराध्या बच्चन फर्राटेदार हिंदी बड़ी सहजता से बोलती दिखाई दे रही हैं. वीडियो में आराध्या जीवन और शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी भाषा के महत्व का गुणगान करती नजर आ रही हैं. वीडियो में आराध्या के बोलने का ढंग और आत्मविश्वास लोगों का दिल जीत रहा है.

Proud Moment #AaradhyaBachchan knows Hindi very well, #AmitabhBachchan has given good manners to his granddaughter.#AishwaryaRaiBachchan , #UnitedWePlay #AbhishekBachchan pic.twitter.com/vYSlqQHpIP

— Pooja Singh (@IamPoojaSingh2) April 20, 2023