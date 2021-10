Aryan Khan Bail: आर्यन खान को देख खुशी से झूम उठे छोटे भाई अबराम, शाहरुख के पोज को ऐसे किया COPY

आर्यन खान (Aryan Khan) की बेल के लिए बॉलीवुड सेलेब्स के साथ फैंस भी लगातार दुआ कर रहे थे. दो बार जमानत याचिका रद्द होने के बाद आखिरकार गौरी खान (Gauri Khan) और शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के ‘मन्नत’ में खुशियां फिर लौट आई हैं. शाहरुख के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग मामले में मुंबई हाईकोर्ट से जमानत मिल गई हैं. इस खबर से आर्यन के छोटे भाई अबराम (AbRam) और बहन सुहाना खान (Suhana Khan) काफी खुश हैं. सुहाना खान के एक पोस्ट के साथ अबराम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह खुशी से अपने पापा के शाहरुख को कॉपी करते दिखाई दे रहे हैं.

आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत की खबर सामने आने के बाद फैंस शाहरुख खान के बंगले के बाहर इकट्ठा हो गए. बड़े भाई के जल्द घर आने की खबर जैसे ही नन्हें अबराम को हुई को वह खुशी से झूमते हुए बालकनी में पहुंच गए और घर के बाहर इकट्ठा हुए फैंस और मीडिया की तरफ पापा की तरह हाथ हिलाते हुए दिखाई दिए.

बालकनी में खड़े होकर वो तब तक हाथ हिलाते रहे जब तक उनकी नैनी उन्हें वापस अंदर नहीं लेकर गईं, ये अपने आप में बेहद स्पेशल और खूबसूरत नजारा था. इसके बाद उनकी नैनी उन्हें घर के अंदर लेकर गई.

#WATCH | Earlier visuals from actor Shah Rukh Khan’s residence ‘Mannat’ in Mumbai after the grant of bail by Bombay High Court to his son Aryan in the drugs-on-cruise case pic.twitter.com/nCtoT7KuEf

