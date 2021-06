निया शर्मा-दवोलीना भट्टाचार्जी के बीच खत्म हुई CAT फाइट, एक-दूसरे से मांगी माफी

मुंबई. 'नागिन 3 (Naagin 3)' फेम टीवी एक्टर पर्ल वी पुरी (Pearl V Puri) की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया (Social Media) पर टीवी सेलेब्स ने अपनी-अपनी राय व्यक्त की. लेकिन इस मामले को लेकर टीवी के दो चर्चित स्टार्स के बीच आपस में मतभेद हो गए. 'नागिन' फेम निया शर्मा (Nia Sharma) और 'गोपी बहू' यानी दवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) के बीच सोशल मीडिया पर ही कैट फाइट शुरू हो गई, हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख दोनों ने अब सोशल मीडिया पर ही एक-दूसरे से माफी (Nia Sharma and Devoleena Bhattacharjee apologise each other) मांग ली है.



टीवी एक्टर निया शर्मा (Nia Sharma) ने पर्ल वी पुरी केस (Pearl V Puri Case) को लेकर ट्विटर पर शुरू हुई लड़ाई के बाद देवोलीना भट्टाचार्जी से माफी मांगी है, जहां निया ने पर्सनल होने के लिए माफी मांगी है. वहीं, निया के ये ट्वीट देखने के बाद दवोलीना ने भी उनके माफी मांगी है.



निया ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, 'मेरी मां, भाई और रवि ने मुझे बड़े प्यार से समझाया कि मैं ठीक नहीं थीं और तीन करीबी लोगों पर विचार करना गलत नहीं हो सकता. तो मैं यहां से जाती हूं, हे @devoleena मैंने व्यक्तिगत होने में एक सीमा पार कर ली होगी… मुझे माफ कर दो, मैंने आवेग में आकर ये सब कह दिया. आशा है आप भूल जाओगे. '



निया का ये पोस्ट देखने के बाद देवोलीना ने भी इंसेटा स्टोरी पर प्रतिक्रिया दी और कहा, 'अरे निया शर्मा यह ठीक है. मुझे भी माफ कर दो अगर मैंने आपको चोट पहुंचाई है, हालांकि यह मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था. अपनी मां, भाई और रवि को मेरा सम्मान दें. सुरक्षित रहें और ध्यान रखें. '



आपको बता दें, दोनों के बीच में ट्विटर वार तब शुरू हुआ जब देवोलीना ने 6 जून को ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने पर्ल वाले केस में नाबालिग विक्टिम को कोसने वाले लोगों के खिलाफ लिखा था. पर्ल के गिरफ्तार होने के बाद निया ने ट्वीट किया था, सुविधासंपन्न लड़कियों और महिलाओं, रेप जैसे जघन्य आरोप को इतना सामान्य और कैजुअल मत बनाओ कि आने वाली पीढ़ी के लिए इसकी कोई वैल्यू ही न रहे. पर्ल तुम्हें मेरा सपोर्ट है.