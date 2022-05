ऐश्वर्या राय को 30 साल पहले मॉडलिंग के लिए मिले थे मात्र 15 सौ रुपए, बरसों पुराना बिल आया सामने

ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) आज ग्लैमर वर्ल्ड का चमकता सितारा हैं. मॉडलिंग और फिल्मों में काम कर करोड़ों की संपत्ति बना चुकी हैं. एक असाइनमेंट के लाखों-करोड़ों फीस लेती हैं. लेकिन मिस वर्ल्ड बनने से पहले मॉडलिंग के लिए ऐश्वर्या को मात्र 15 सौ रुपए मिले थे. ये सुनकर एक बार किसी के लिए यकीन करना मुश्किल हो सकता है लेकिन एक पुराना बिल सामने आया है, जिसमें यही रकम लिखी हुई है.

23 मई साल 1992 का एक बिल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 1994 में ऐश्वर्या राय के मिस वर्ल्ड बनने के करीब 2 साल पहले का ये बिल है. इसमें लिखा है कि ऐश्वर्या को एक मैगजीन के शूट के लिए 15 सौ रुपए बतौर मेहनताना मिला था.

18 साल की थीं ऐश्वर्या राय

ऐश्वर्या राय के पुराने दिनों की याद विमल उपाध्याय नामर एक ट्वीटर यूजर ने दिलाई है. ट्वीटर पर मैगजीन के लिए शूट की गई कई तस्वीरें शेयर की हैं. शेयर किए गए कैटालॉग में ऐश्वर्या के साथ सोनाली बेंद्रे, निकी अनेजा, तेजस्वनी कोल्हापुरे भी नजर आ रही हैं.

Hello, Yesterday I celebrated the30th Anniversay of the Fashion Catalogue published by me. Aishwarya Rai, Sonali Bendre, Niki Aneja, Tejaswini Kolhapure were few of the models posed for this Catalogue. pic.twitter.com/jo07S2zpRp



ऐश्वर्या राय का मॉडलिंग बिल

शेयर किए गए इस बिल के मुताबिक ऐश्वर्या राय को इस असाइनमेंट के लिए 15 सौ रुपए मिले थे. इस समय एक्ट्रेस 18 साल की थीं और उन्होंने कृपा क्रिएशंस नामक एक फर्म के लिए मॉडलिंग की थी. ऐश्वर्या के साइन किए हुए इस बिल में एड्रेस रामलक्ष्मी निवास भवन, खार लिखा है.

मिस वर्ल्ड बनने से पहले की मॉडलिंग

ऐश्वर्या राय ने इस फोटोशूट के करीब दो साल बाद मिस वर्ल्ड का ताज अपने सिर सजा दुनिया भर अपनी खूबसूरती का लोहा मनवा लिया था. इसके बाद ऐश्वर्या बॉलीवुड में कदम रखा और सफल एक्ट्रेस भी बन गईं. लंबे समय के बाद ऐश्वर्या मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेलवन में नजर आएंगी.

Hello, Today I am celebrating the 30th Anniversay of the Fashion Catalogue published by me. Aishwarya Rai, Sonali Bendre, Niki Aneja, Tejaswini Kolhapure were few of the models posed for this Catalogue. (Collage 4) pic.twitter.com/WPVe0YYfoE

— SGBSR Maharashtra (@Vimalnupadhyaya) May 23, 2022