View this post on Instagram



The Ambanis & the Mehtas at the #AnnaSeva today for Underprivileged Children from various NGOs at #jioworldcentre in #bkc #bandra #mumbai ahead of Akash-Shloka’s wedding. . Follow @akustoletheshlo for more updates! . #AkashAmbani #ShlokaMehta #AkuStoleTheShlo #MukeshAmbani #NitaAmbani #IshaAmbani #AnandPiramal #KokilaBenAmbani #AnantAmbani #RadhikaMerchant #AmbaniWedding #India #Celebrations #IndianWedding #AkashShloka #AkaShloka #RoyalWedding #BigFatIndianWedding