अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ Hera Pheri 3 कंफर्म! खबर सुनते ही मीम्स की आई बहार

फिरोज नाडियाडवाला (Firoz Nadiadwala) ‘हेरा फेरी 3’ (Hera Pheri 3) लेकर आ रहे हैं. फिल्ममेकर ने कंफर्म कर दिया है कि वह अक्षय कुमार (Akshay Kumar), सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) और परेश रावल (Paresh Rawal) के साथ तीसरी इंस्टॉलमेंट लेकर आ रहे हैं. चाहे साल 2000 में आई ‘हेरी फेरी’ रही हो या 2006 में इस फिल्म का सीक्वल, दोनों ही कॉमेडी फिल्मों को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया था. काफी समय से फिल्म के पार्ट 3 की चर्चा हो रही थी लेकिन अब फिरोज ने साफ कर दिया है कि पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं.

आप सबको राजू , श्याम और बाबूराव अच्छी तरह याद होंगे. फिल्म की कहानी इतनी मजेदार है कि इसके मीम्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. ‘हेरा फेरी’ के पहले पार्ट में इनकी मस्ती और फिर दूसरे पार्ट में धमाल मचाने के बाद अब ये तिगड़ी फिल्म के तीसरे पार्ट में फिर मजेदार अंदाज में नजर आएगी.

कुछ अलग अंदाज में बनेगी ‘हेरा फेरी 3’

‘बॉलीवुड हंगामा’ को दिए गए एक इंटरव्यू में फिरोज नाडियाडवाला ने खुलासा किया है कि दर्शको को ऑरिजिनल कास्ट अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेशा रावल के साथ ‘हेरा फेरी 3’ देखने को मिलेगा. प्रोड्यूसर ने बताया कि हम अभी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे है. जल्द ही ‘हेरा फेरी 3’ की ऑफिशयल अनाउंसमेंट की जाएगी. ये पिछली बार की तरह ही कहानी होगी, कैरेक्टर उसी तरह मासूम होंगे लेकिन हम कुछ और तौर –तरीकों पर काम कर रहे हैं. पिछले अचीवमेंट को हम हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए हमे कॉन्टेंट, स्टोरी, स्क्रीनप्ले, कैरेक्टर के मामले में थोड़ी अधिक सावधानी बरतनी होगी. इसके लिए हमारी किसी से बात चल रही है, जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी’

सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बहार

‘हेरा फेरी 3’ की खबर सुनते ही फैंस एक्सटाइटेड हो गए और ट्विटर पर फैंस जमकर मजेदार मीम्स शेयर करते हुए अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे हैं.

