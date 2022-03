रणबीर कपूर-आलिया भट्ट डिनर डेट पर दिखे साथ, फैंस बोले- 'ओहो गंगूबाई तो ब्लश कर रही है...'

ग्लोबल डेब्यू के लिए तैयार हैं आलिया, 'Wonder Woman' संग नजर आएंगी 'गंगूबाई'

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इन दिनों फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ (Gangubai Kathiawadi) को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में चांदी करते हुए 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. आलिया ने फिल्म के प्रमोशन के समय बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के साथ अपने रिश्ते को लेकर उन्होंने खुलकर बात की. हाल ही में अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर आलिया और रणबीर दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते देखे गए. दोनों साथ में डिनर डेट (Alia Bhatt and Ranbir Kapoor step out for dinner date) पर पहुंचे, जहां दोनों को साथ में देख फैंस काफी खुश हुए.

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इस दौरान व्हाइट कलर के वन-शोल्डर टॉप और मैचिंग कार्गो पैंट में नजर आईं. वहीं, रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) प्रिंटेड ब्लैक शर्ट और व्हाइट पैंट में दिखाई दिए. दोनों को साथ रेस्तरां से बाहर निकलता देख वहां खड़े पैपराजी ने उन्हें घेर लिया. इस दौरान रणबीर, आलिया को प्रोटेक्ट करते नजर आए.

रणबीर ने किया आलिया को प्रोजेक्ट

दरअसल, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें रेस्तरां से बाहर निकलते ही आलिया को देख पैपराजी और फैंस गंगूबाई-गंगूबाई करके चिल्लाने लगे. लोगों की भीड़ को देखते हुए रणबीर उन्हें साइड से बचाते हुए उनके पीछे चलने लगे और उन्हें कार में सुरक्षित बैठाया. इस दौरान आलिया ब्लश करती नजर आईं.

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

सोशल मीडिया पर फैंस ने लुटाया प्यार

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो वायरल हुए आलिया और रणवीर दोनों के फैंस उन्हें साथ देख काफी खुश हुए. सोशल मीडिया पर फैंस लगातार कॉमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- ‘ओहो गंगूबाई तो ब्लश कर रही है…’ एक अन्य ने लिखा- ‘रणबीर के साथ आलिया तो ब्लश कर रही है.’ एक यूजर ने लिखा- मैं प्रमोशन वाली आलिया को मिस कर रहा हूं, कैसे वो बात करती थी…’ दोनों के एक फैन ने पूछा, ‘उनकी शादी के बारे में कोई अपडेट है?’. कुछ लोगों ने कॉमेंट सेक्शन में उन्हें ‘क्यूट कपल’ और ‘परफेक्ट कपल’ भी कहा है.

आलिया का वर्कफ्रंट

आलिया भट्ट के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह जल्द ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ में रणवीर सिंह के साथ नजर आएंगे. इसके साथ वह ‘RRR’ और ‘ब्रह्मास्त्र’ को लेकर भी वह चर्चाओं में हैं. इसके साथ ही वह जल्द हॉलीवुड फिल्मों में भी डेब्यू करने वाली हैं.

Tags: Alia Bhatt, Ranbir kapoor