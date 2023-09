अभिषेक बच्चन के काम को नहीं मिलता क्रेडिट! फैन हुआ परेशान, पिता अमिताभ का जवाब जीत लेगा दिल

नई दिल्ली. अभिषेक बच्चन इन दिनों हाल ही में रिलीज हुई अपनी फिल्म ‘घूमर’ के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं. इस फिल्म में अभिषेक बच्चन के अभिनय को काफी पसंद किया गया है. यहां तक कि कई फैंस और क्रिटिक्स के मुताबिक ये जूनियर बच्चन के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है. ऐसे में एक फैन ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर अभिषेक बच्चन के काम को इंडस्ट्री में सही क्रेडिट न मिलने पर दुख जताया है.

जूनियर बच्चन के ये फैन ट्विटर पर लिखते हैं, “ मुझे अभिषेक बच्चन के लिए हमेशा बहुत बुरा लगता है. वह हमेशा से इंडस्ट्री के एक अंडर रेटेड एक्टर रहे हैं, जबकि उन्होंने हमेशा अपने आप को साबित किया है. उन्होंने ‘युवा’, ‘सरकार’, ‘गुरु’ और ‘धूम’ जैसी फिल्मों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अब ‘दसवी’, ‘घूमर’ और ‘लूडो’ जैसी फिल्मों में उनका और भी शानदार प्रदर्शन दिखा है.”

अभिषेक बच्चन के कई फैंस इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, लेकिन जिस एक इंसान के ट्वीट ने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वह अमिताभ बच्चन हैं. अमिताभ बच्चन ने बेटे के फैन के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, “ आप दुखी मत होइए बल्कि खुश होइए कि आज भी वह फिल्मों में बेहतरीन काम कर रहे हैं और हर फिल्म के साथ उनका प्रदर्शन बेहतर होते जा रहा है”.

बिग बी का ट्वीट-

dont feel sad .. be happy .. the fact that he continues and excels with each endeavour .. CONTINUES .. https://t.co/9wfbk5O4GA

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) August 31, 2023