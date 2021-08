अमिताभ बच्चन स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज करेंगे देशभक्ति से भरा अपना गाना, शेयर किया वीडियो

मुंबई. महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) इस समय बॉलीवुड में सक्रिय सबसे दिग्गज एक्टर हैं. वे फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे कर चुके हैं. 78 साल की उम्र में भी वे सक्रियता के मामले में युवाओं से पीछे नहीं दिखाई देते हैं. उनके चाहने वाले देश ही नहीं दुनियाभर में फैले हुए हैं. वे सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और फैंस के लिए अपने विचार और फिल्मों से जुड़े अपडेट्स शेयर करते रहते हैं. अपनी एक्टिंग से कई फिल्मों को हिट करा चुके अमिताभ बच्चन गायन भी करते हैं. इस स्वतंत्रता दिवस के दिन वे अपना एक खास गाना रिलीज करने जा रहे हैं.

अमिताभ ने अपने ट्विटर हैंडल से बुधवार को ट्वीट करके बताया है कि इंडिपेंडेंस डे के वीकेंड पर शुक्रवार 13 अगस्त को वे एक गाना रिलीज करेंगे. इस गाने को उन्होंने सभी देशवासियों के लिए समर्पित किया है. बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि, ‘ना हारे थे, ना हारे हैं… HumHindustani. हम सभी की तरफ से आप सभी को एक गाना समर्पित करने जा रहा हूं. स्वतंत्रता दिवस के वीकेंड पर 13 अगस्त को यह रिलीज किया जा रहा है.’

T 3994 – Na Haare The Na Haare Hai .. #HumHindustani a song dedicated to all of you, from all of us .. Releasing this Independence weekend on 13th August .. #jaihind #humhindustani🇮🇳 pic.twitter.com/CbFE7lVzPe

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) August 11, 2021