शाहरुख और सलमान खान का एक पुराना VIDEO आया सामने, बताएं किस फिल्म के सेट का है ये नजारा?

बॉलीवुड के ‘दबंग’ सलमान खान (Salman Khan) और बॉलीवुड के ‘बादशाह’ शाहरुख खान (Shahrukh Khan) या फिर ये कह लें कि बॉलीवुड के ‘करण-अर्जुन’… इनकी दोस्ती किसी से भी छुपी नहीं है और पिछले कुछ सालों से इनकी दोस्ती में काफी प्यार भी देखने को मिला है. यहां तक कि दोनों एक दूसरे की फिल्मों में कैमियो करते भी नजर आते हैं, जो उनके फैंस को काफी अच्छा भी लगता है. अब दोनों का एक वीडियो सामने आया है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

वैसे तो ये वीडियो 6 साल पुराना है, लेकिन अब तक ये सोशल मीडिया पर नजर नहीं आया था और अब जब ये वीडियो वायरल होने लगा है तो फैंस जमकर इस पर प्यार लुटा रहे हैं. दरअसल, ये वीडियो सलमान खान की सुपरहिट फिल्म ‘सुल्तान’ के सेट का है, जहां शाहरुख खान अपने दोस्त से मिलने आए थे. शाहरुख सेट पर आते ही सलमान को गले से लगा लिया था, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं.

वीडियो में सलमान खान गले में हारमोनियम टांगे नजर आ रहे हैं. सलमान से गले मिलने के बाद, शाहरुख सेट पर मौजूद एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से भी मिलने जाते हैं और उनको भी गले लगा लेते हैं. बता दें, ये नजारा देख सेट पर मौजूद सारे क्रू मेंबर्स जोर-जोर से चिल्लाने लगते हैं. सेट पर सभी शारुखान और सलमान पर प्यार लुटाते नजर आते हैं.

#TB – Short Clip : When Raees (@iamsrk) meets & hugs to Sultan bhai (@BeingSalmanKhan) on sets of @SultanTheMovie pic.twitter.com/di7qSHNUWp

— ♡♔SRKCFC♔♡™ (@SRKCHENNAIFC) July 20, 2016