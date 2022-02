अनुपम खेर पर 'पुष्पा' के 'ऊ अंटवा' सॉन्ग का खुमार, 'हम आपके हैं कौन' के गाने के साथ किया सिंक- देखें VIDEO

सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu Oo Antava) की दमदार परफॉर्मेंस को आइटम नंबर ‘ऊ अंटवा’ में खूब सराहा जा रहा है, जिस पर तमाम सेलेब्स परफॉर्म करते हुए अपने वीडियो शेयर कर रहे हैं. ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए, मशहूर एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने भी एक मजेदार वीडियो शेयर किया है.

अनुपम खेर ने शुक्रवार को ट्विटर पर अपने फैंस के साथ ‘ऊ अंटवा’ गाने पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया है. वीडियो में फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ के गाने ‘आज हमारे दिल में’ को ‘ऊ अंटवा’ के साथ मिलाकर पेश किया गया है. वीडियो को इस तरह से एडिट किया गया है जिससे वह बेहद मजेदार लग रहा है.

वीडियो ‘ऊ अंटवा’ और ‘आज हमारे दिल में’ को मिलाकर हुआ है तैयार

वीडियो की शुरुआत में दिवंगत एक्ट्रेस रीमा लागू को दिखाया गया है. उन्हें गाने ‘ऊ अंटवा’ के साथ लिप सिंक करते हुए दिखाया गया है. वीडियो शॉट्स इस तरह से सिंक किए गए हैं कि वे वायरल गाने के बोल के साथ ट्यून हो रहे हैं.

Keeping with the trend.An iconic song from #HumAapkeHaiKoun appreciates a very popular song from #Pushpa in its own inimitable style! Enjoy! #Koka #AajHamareDilMei @alluarjun @Samanthaprabhu2 pic.twitter.com/fcP8Yh4xVf

— Anupam Kher (@AnupamPKher) February 4, 2022