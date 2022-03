The Kashmir Files पर बोलते हुए भावुक हुईं अनुपम खेर की मां, बोलीं, 'हम पर बीती, पता हैं क्या हुआ, फिल्म में सब सच है'

The Kashmir Files के HIT होने के बाद कंगना ने मिलाया विवेक के साथ हाथ!

The Kashmir Files विवाद; IAS खान ने कहा- मुसलमानों की हत्याओं पर भी बने फिल्म

‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की वो फिल्म जिसकी चर्चाएं आज सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है. बॉक्स ऑफिस पर रोज नए इतिहास रचकर फिल्म वल्ड वाइड 100 करोड़ के कलेक्शन को पार कर चुकी है. फिल्म कश्मीरी पंडितों (Kashmiri Pandits) के साथ हुई बर्बरता और उनके पलायन के दर्द को दिखाती हैं. फिल्म में अनुपम खेर (Anupam Kher) ने पुष्कर नाथ पंड‍ित का मुख्य किरदार निभाया है. हाल ही में अनुपम खेर ने एक वीडियो साझा किया और अपनी मां दुलारी से फिल्म के बारे में उनकी राय (Anupam Kher mother Dulari reaction on The Kashmir Files) ली, जिसको सुनाते हुए उनकी आंख नम नजर आईं.

कहते हैं जो आदमी दुखों के झेलता है ये देखता है तो उसको दर्द का एहसास होता हैं. ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) देखने अनुपम खेर (Anupam Kher) की मां का आंखों नम है. वो बार-बार फिल्म बनाने वालों को दुआ दे रही हैं और कह रही हैं कि फिल्म में कुछ भी झूठ नहीं है, जो वहां हुआ है, उसी चीज को दिखाया गया है, फिर लोग चाहें कुछ भी बोले.

दुलारी बोलीं- ‘अब दुनिया जानती हैं क्या हुआ’

अनुपम खेर ने 5 मिनट 25 सेकेंड का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वह अपनी मां दुलारी से पूछ रहे हैं, ‘आपको ये पिक्चर कैसी लग रही है ?’ इस पर वो बोलीं, ‘पिक्चर बिल्कुल सही से बनाई है. अगर ये पिक्चर सही नहीं होती, दुनिया नहीं देखती. इन्होंने करा ही ऐसा हमारे साथ है. 10 बजे रात को आकर कहा… उठो उठो न‍िकलो न‍िकलो… अब पूरी दुन‍िया के सामने ये बात पहुंच गई क‍ि आख‍िर क्या हुआ था.’

‘मेरे भाई को चिट्ठी दी और कहा आज तुम्हारी बारी है’

वीडियो में आगे बताते-बताते अनुपम की मां का गला रुंध गया. उन्होंने कहा, ‘मेरे भाईयों के साथ किया. वो आया शाम को और कहा बंद करो सब… वो रामबाग में रहता था. उसका पैलेस मकान था. उसी साल बनाया था. पानी के ऊपर बनाया था, कहता था मैंने तेरे लिए भी जमीन रखी है, कृष्ण के लिए भी. तुम मेरे पास ही यहां मकान बना लो. जब वो उस दिन शाम को आया तो उसको चिट्ठी मिली नीचे दरवाजे के पास- जिस पर लिखा था, ‘आज आपकी बारी है’. उस बेचारे ने मकान के कागज नहीं उठाए, पासबुक नहीं उठाए, कुछ नहीं उठाया, ये बातें सुन वो टूट गया. कहता है मैंने इतने प्यार से ये मकान बनाया है, मैं बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं अब.’

फिल्म में सब सच है, कुछ झूठ नहीं

अनुपम आगे कहते हैं- मोहम्मद अब्दुल्ला शेख ने भी कहा है कि ये सब झूठ है. इस पर दुलारी साफ इनकार करते हुए कहती हैं- ‘न न झूठ एक आना भी नहीं है, जिसने ये पिक्चर बनाई उसे भगवान खूब दुआएं दे. पूरी हमारी कहानी दिखाई है. कुछ भी गलत नहीं दिखाया है. कहते थे, लड़कियों, बहू को छोड़ो, तुम निकल जाओ. 32 साल मामूली बात नहीं है. एक प्रभु से डरना चाहिए. वो न्याय करेगा.’

वापस अपने कश्मीर जाना चाहती हैं दुलारी

अनुपम खेर इस बातचीत में मां से पूछते हैं, ‘आप वहां जाना चाहेंगी?’ इस पर वो कहती हैं, ‘हजार टांगों से वापस जाऊंगी. मैं वहीं मकान लूंगी और वहीं रहूंगी. रिफ्यूजी कैंप में भी मर गए हजारों लोग. इन्हें थोड़ा तरस खाना चाहिए, लेकिन इनको तरस नहीं है. फिल्म में एक आना भी झूठ नहीं है. ‘

बेटे के किरदार की इसलिए नहीं की तारीफ

अनुपम जब अपने किरदार के बारे में पूछते हैं, तो वह बड़े प्यार से कहती हैं, जिन्होंने फिल्म बनाई वो अच्छे हैं. उन्होंने फिर पूछा तो मां ने कहा, ‘तू नहीं अच्छा लगा, तू ठीक है.’ दरअसल, उन्होंने इसलिए कहा ताकि उनकी नजर बेटे अनुपम को न लगे. वीडियो में वह अनुपम की नजर उतारने का बात भी कर रही हैं.

