अनुपम खेर ने जिस वीडियो को भारत का समझ शेयर किया, वह निकला पाकिस्तानी

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उन्हें कुछ भी अच्छा वीडियो नजर आता है तो उसे शेयर करने से चूकते नहीं है. बच्चों से बेहद प्यार करने वाले एक्टर को एक वीडियो सोशल मीडिया पर दिखा. इस वीडियो में छोटे-छोटे बच्चे डिब्बा, छड़ी और बांसुरी की सहायता से मिलिट्री धुन बजाते और कदमताल करते नजर आए. देशभक्ति से भरे इस क्यूट इस वीडियो को देखते ही अनुपम ने उसे अपने ट्विटर पर शेयर कर दिया,लेकिन उनसे एक चूक हो गई.

अनुपम खेर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो को शेयर कर लिखा ‘भारत के किसी गांव में कुछ बच्चों ने मिलकर अपना एक बैंड तैयार किया है. इस बैंड के पास कोई आधुनिक साजो सामान नहीं. और इन्होंने धुन भी क्या चुनी है ! मिलिट्री बैंड,क्योंकि ये जानते हैं कि ‘’असली पावर दिल में होती है’’!! इन बच्चों की जय हो ! किधर हैं ये बच्चे ?

अनुपम खेर के ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को देख शहजाद रॉय नामक एक सोशल मीडिया यूजर ने रिप्लाई दिया ‘सर, इस वीडियो को शेयर करने के लिए शुक्रिया. इसे कुछ दिन पहले मैंने शेयर किया था. आपने लिखा है कि ये टैलेंटेड बच्चे भारत के हैं तो मैं एक विनम्र सुधार करना चाहूंगा कि ये बच्चे पाकिस्तान के हुंजा के हैं. मैं इनके टच में हूं और इन्हें जरूरत के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रमेंट्स भी भेजे हैं.’

Sir @AnupamPKher Thanks for sharing the video I shared a few days back. You say that these talented kids are from Bharat, a humble correction, these kids are in fact from Hunza, Pakistan. I am in touch with them and have sent them all the musical instruments they need. https://t.co/KBxzEIFBvV

— Shehzad Roy (@ShehzadRoy) August 27, 2021