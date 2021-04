'आएगा तो मोदी ही' कहना अनुपम खेर को पड़ा भारी, लोगों ने कर दिया ट्रोल

बॉलीवुड (Bollywood) के कई स्टार्स हैं जो पीएम मोदी का काफी सराहना करते हैं. बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) उन्हीं में से एक हैं. वह कई बार सोशल मीडिया (Social Media) पर बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के पक्ष में अपने विचारों को रख चुके हैं. देश में कोरोना वायरस के हाहाकार के बाद जहां कुछ लोग मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं. वहीं, अनुपम खेर ने हाल ही में एक ट्वीट आलोचना करने वाले को जवाब देते हुए कहा दिया 'आएगा तो मोदी ही'. ये देखते ही लोगों ने उन्हें ट्रोल (Anupam Kher Troll) करना शुरू कर दिया.सोशल मीडिया (Social Media) पर देश के हालातों को देखते हुए लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक शख्स ने ट्वीट करते हुए लिखा, '60 के दशक में एक बच्चे के तौर पर मैंने कई संकट देखे, जिसमें 3 वॉर्स, खाने की कमी और भी कई सारी विपत्तियां. यह हमारे विभाजन के बाद का सबसे बड़ा संकट है और भारत ने कभी नहीं देखा कि सरकार इस तरह से एक्शन से गायब है. कोई कंट्रोल रूम नहीं है कॉल के लिए, कोई जवाबदेह नहीं'.अनुपम खेर ने उनके ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, 'ये कुछ ज्यादा ही हो गया. आपके स्टैंडर्ड से भी करोना एक विपदा है. पूरी दुनिया के लिए. हमने इस महामारी का सामना पहले कभी नहीं किया. सरकार की आलोचना जरूरी है. उनपे तोहमत लगाइए पर इससे जूझना हम सबकी भी जिम्मेदारी है. वैसे घबराइए मत. आएगा तो मोदी ही!! जय हो!अनुपम का ये ट्वीट देखने के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा- अनुपम खेर को भगवान सद्बुद्धि दे. एक अन्य ने लिखा, 'अनुपम खेर ने अपना सही रंग दिखाया है.' कोई उन्हें कंगना का मेल वर्जन बता रहे हैं तो कोई कह रहा कि बालों के साथ वह अपना दिमाग भी खो चुके हैं.यह पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी अनुपम खेर कई मौकों पर प्रधानमंत्री के सपोर्ट में खुलकर बोलते रहे हैं. अनुपम खेर ने लॉकडाउन के दौरान एक किताब लिखी थी. इस किताब का नाम Your Best Day Is Today है. उनकी इस किताब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चिट्ठी लिखकर अनुपम खेर की तारीफ की थी.