अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने लंदन के भारतीय रेस्तरां में किया लंच, शेफ ने शेयर की कपल की खूबसूरत तस्वीर

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली (Anushka Sharma Virat Kohli) देश के सबसे पॉपुलर कपल में से एक हैं. दोनों छोटी-छोटी चीजों से खुशी हासिल करने की आदत रखते हैं. कपल अक्सर अपने रूटीन लाइफ से जुड़े अपडेट देते रहते हैं. इन अपडेट के जरिए वह अपने फैंस को खुश रखते हैं. चाहे दोनों एक साथ प्रकृति की खोज में बाहर जाएं या बस एक-दूसरे की कंपनी में एक शानदार सूर्यास्त को निहारें. दोनों खूबसूरत यादें और खास पल अपने लिए क्रिएट करते हैं और फैंस को कपल देते हैं. मंगलवार को भी कुछ ऐसा हुआ. कपल ने लंदन में एक भारतीय रेस्तरां में लंच किया. इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने बॉम्बे बसल नाम के एक भारतीय रेस्तरां में टेस्टी लंच किया. रेस्टोरेंट के शेफ सुरेंद्र मोहन ने कपल के साथ पोज देते हुए खुद की एक फैन मोमेंट वाली तस्वीर ट्विटर पर शेयर की. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “भारत के गौरव विराट कोहली औरअनुष्का शर्मा ने हमारे साथ बॉम्बे बसल में लंच किया. खुशी और सम्मानित महसूस कर रहा हूं.”

Happy & honoured to have had the wonderfully warm and pride of India @imVkohli and @AnushkaSharma dine with us @BombayBustle

