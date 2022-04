आमिर खान के फैंस के लिए 28 अप्रैल होने वाला है बेहद खास, वायरल हो रहा सुपरस्टार का एक VIDEO

Aamir Khan Viral Video: परफेक्शनिस्ट आमिर खान (Aamir Khan) अपने रचनात्मक पोस्ट के साथ अपने प्रशंसकों के उत्साह को लगातार बढ़ा रहे हैं जो इंटरनेट पर छाया हुआ है. दरअसल, हाल ही में सुपरस्टार ने अपनी इन्हीं पोस्टों के जरिए ऐलान किया था कि 28 अप्रैल को वह एक स्पेशल ‘कहानी’ लेकर आने वाले हैं.

ऐसे में अब जब वो दिन बेहद करीब है तो आमिर ने एक बार फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें वो बढ़ी ही खूबसूरती से बीथोवेन द्वारा पियानो पर फर एलिस बजाते दिख रहें है. इस बीच उन्होंने अपने फैन्स को याद दिलाया कि वो कल यानी 28 को सभी के साथ कहानी साझा करने वाले हैं. उन्होंने कहा, ‘कल मिलता हूं मैं आप लोगों को.’

Less than 24 hrs to go to know #KyaHaiKahani @RedFMIndia pic.twitter.com/JqdL2zr40G

— Aamir Khan Productions (@AKPPL_Official) April 27, 2022