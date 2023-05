पुणे में एआर रहमान का लाइव कॉन्सर्ट रोका गया, वायरल वीडियो से उठा विवाद, पुलिस के बर्ताव से नाखुश दिखे लोग

नई दिल्ली: दिग्गज संगीतकार एआर रहमान (AR Rahman) रविवार को जब सैंकड़ों दर्शकों के सामने पुणे में परफॉर्म कर रहे थे, तब पुलिस इवेंट में पहुंची और स्टेज पर चढ़कर शो को बंद करने की डिमांड करने लगी, जिसका वीडियो ट्विटर पर शेयर होने के बाद से वायरल हो रहा है. घटना के बाद, पुणे पुलिस ने घटना पर जवाब मांगा और बताया कि सिंगर एआर रहमान रात 10 बजे की डेडलाइन क्रॉस कर गए थे.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एआर रहमान को परफॉर्म करने से तब रोका गया, जब वे अपना मशहूर गाना ‘छैंया छैंया’ गा रहे थे. चूंकि, रात के 10 बज चुके थे, इसलिए उन्हें अपना शो रोकने के लिए कहा गया. सोमवार को एएनआई ने ट्वीट किया, ‘बीती रात को पुणे पुलिस ने संगीत उस्ताद एआर रहमान को उनके कॉन्सर्ट के दौरान गाने से रोका. वे रात 10 बजे के बाद भी परफॉर्म कर रहे थे, जिसकी अनुमति नहीं है.’

Extremely disappointing of #PunePolice to shut down #ARRahman ‘s concert in #Pune at 10.14PM. While the rule of 10pm cutoff is understood, this is nt how a visiting artist of his stature should hav been treated. He was almost on his finale song when this happened👇🏻cc @CPPuneCity pic.twitter.com/HYEor4wiYX

— Irfan (@IrfanmSayed) April 30, 2023