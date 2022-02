Russia-Ukraine War: अरशद वारसी का Funny मीम शेयर करना सोशल मीडिया यूजर्स को नहीं आया पसंद

Russia-Ukraine War: रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागे जा रहे हैं. इस हमले में अब तक दोनों देशों के कई लोगों के मारे जाने की खबर है. ऐसे संवेदनशील समय में बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी (Arshad warsi) का फनी मीम शेयर करना लोगों को रास नहीं आया. सोशल मीडिया पर अरशद के शेयर किए गए मीम से गुस्साए यूजर्स ने एक्टर को जमकर ट्रोल (Arshad warsi trolled for funny meme) करना शुरू कर दिया.

‘गोलमाल’ मीम अरशद ने किया शेयर

बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने अपनी फिल्म ‘गोलमाल’ पर बना एक मीम सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस मीम में अरशद के अलावा फिल्म के कलाकार तुषार कपूर, अजय देवगन, शरमन जोशी, रिमी सेन और मुकेश तिवारी नजर आ रहे हैं. अरशद ने इस मीम को शेयर कर अरशद ने लिखा ‘self explanatory…गोलमाल अपने समय से बहुत आगे हैं’. इसके साथ ही लॉफिंग इमोजी शेयर की है.

Self explanatory… Golmaal was way ahead of its time…. 😂😂 pic.twitter.com/2vhvhHPskA

— Arshad Warsi (@ArshadWarsi) February 24, 2022