'The Kashmir Files यूट्यूब पर डाल दो' अरविंद केजरीवाल के बयान पर गुस्से से लाल हुए अनुपम खेर

‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) के चर्चे खूब हो रहे हैं. 32 साल पहले कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ जो आत्याचार हुए, इस फिल्म के माध्यम से डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने दिखाने की कोशिश की है. फिल्म को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है. कई राज्य सरकारों ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, ‘द कश्मीर फाइल्स’ को टैक्स फ्री करने के मुद्दे को दिल्ली विधानसभा (Arvind Kejriwal on Tax free The Kashmir Files) में उठाते हुए विवेक अग्निहोत्री को सलाह दे डाली की फिल्म को यूट्यूब (Arvind Kejriwal Says Put The Kashmir Files On YouTube) पर डाल दिया जाए. सीएम केजरीवाल की ये बात सुनने के बाद अनुपम खेर (Anupam Kher) गुस्से से भड़क उठे और उन्होंने एक ट्वीट कर अपनी नाराजगी व्यक्त की है.

लो बजट से बनी फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. फिल्म अब तक 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal ) का बयान सुनने के बाद अहम रोल अदा करने वाले एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने अब फैंस के नाम एक मैसेज शेयर किया है.

अनुपम खेर ने क्या किया ट्वीट

अनुपम खेर की नाराजगी उनके ट्वीट में साफ झलक रही है. उन्होंने लिखा- ‘अब तो दोस्तों द कश्मीर फाइल्स सिनेमा हॉल में ही जाकर देखना. आप लोगों ने 32 साल बाद #KashmiriHindus के दुःख को जाना है. उनके साथ हुए अत्याचार को समझा है. उनके साथ सहानुभूति दिखाई है, लेकिन जो लोग इस

त्रासदी का मजाक उड़ा रहे है. कृपया उनको अपनी ताकत का एहसास कराएं.’

विधानसभा सत्र में CM केजरीवाल ने दिया था ये बयान

दरअसल, विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था, ‘टैक्स फ्री क्यों करवा रहे हो? अरे यूट्यूब पर डाल दो फ्री फ्री हो जाएगी. टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है तो विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पर डाल देगा. सारी पिक्चर फ्री है. सारे लोग देखेंगे. टैक्स फ्री की क्या जरूरत है.’

इन राज्यों में टैक्स फ्री हुई ‘द कश्मीर फाइल्स‘

आपको बता दें कि हरियाणा, गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गोवा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में ‘द कश्मीर फाइल्स’ टैक्स फ्री कर दी गई है. आपको बता दें कि फिल्म की कहानी कश्मीरी पंडितों पर कश्मीर में हुए जुल्म और पलायन पर आधारित है. फिल्म में कश्मीरी पंडितों के दयनीय हाल देख दर्शक अपने आंसू रोक नहीं पा रहे हैं.

