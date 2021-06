'एक्टर को बेल संत को जेल' पर्ल वी पुरी को जमानत मिलते ही भड़के आसाराम के भक्त

मुंबई. नागिन-3 फेम पर्ल वी पुरी (Pearl V Puri) को जमानत मिल गई है. नाबालिग से रेप के आरोप के बाद मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने पॉक्सो एक्ट (POCSO) के तहत एक्टर को गिरफ्तार किया था. एक्टर को वसई सेशन कोर्ट ने जमानत दी है. करीब 11 दिनों के बाद एक्टर को जमानत मिलने से आसाराम बापू ( Asaram Bapu) के भक्त खासा गुस्से में है. सोशल मीडिया (Social Media) पर भक्तों का पर्ल की रिहाई पर गुस्सा फूटा है.



दरअसल, आसाराम बापू ( Asaram Bapu) पिछले कई सालों से जेल में हैं. उन पर भी पॉक्सो एक्ट (POCSO) के तहत केस दर्ज कराया गया है. लेकिन उम्र के इस पड़ाव में भी उन्हें जमानत नहीं मिल रही है. सोशल मीडिया पर आसाराम के भक्त इसी बात से खफा है कि नागिन-3 फेम एक्टर पर्ल वी पुरी (Pearl V Puri) को क्यों 11 दिनों में जमानच मिल गई.







सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा है, वाह.. ये रहा एक एक्टर@pearlvpuri जमानत मिल जाती है, जहां भारत को संतों की भूमि कहा जाता है, उन्हें उसी पोक्सो अधिनियम के तहत जमानत नहीं मिलेगी, जहां संत श्री आशारामजी बापू भी दोषी नहीं पाए जाते हैं। भारत का न्याय न्यायालय सिर्फ पैसे के थैले से खरीदा जाता है. ऐसा शर्मसार कर देने वाला चेहरा.



एक अन्य यूजर ने लिखा, 'हिंदू संत श्री आशारामजी बापू पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज, बेगुनाही के कई सबूतों के बावजूद उन्हें 8 साल में 1 दिन की भी जमानत नहीं मिली. जबकि अभिनेता पर्ल वी पुरी को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और 11 दिनों के भीतर जमानत मिल गई थी. ऐसा दोहरा मापदंड क्यों'.



POCSOP- the ProtectionO ofC ChildS from SexualO offencesAnd the child is someone who is under 18. In case against Bapuji, the girl was above 18.Then why injustice with Sant shri Asharamji bapu and #एक्टर_को_बेल_संत_को_जेल pic.twitter.com/7mflMSzll6 — (@RupeshK32328087) June 16, 2021

Actor Pearl V, who was arrested under the POCSO Act, got bail in 12 days. Minister Gayatri Prasad arrested under POCSO Act also got bail but in Sant Shri Asharamji Bapu case no bail given even for a day for last 8 years. #एक्टर_को_बेल_संत_को_जेल — Anita Srivastava (@AnitaSr27721927) June 16, 2021

In India, The Law is said to be same for all, but while doing justice, there is a major hypocrisy...Though actor Pearl V Puri was arrested under POCSO Act but he got bail within 11 days. POCSO Act is also imposed on innocent Sant Shri Asharamji Bapu but #एक्टर_को_बेल_संत_को_जेल https://t.co/zcpkrfwXhG — sunita goyal (@sunita1210) June 16, 2021

An actor Pearl V Puri got bail in just 12 days but an innocent Saint Shri Asharamji Bapu doesn't get bail or parole.Why????? shame on judiciary .#एक्टर_को_बेल_संत_को_जेल pic.twitter.com/qHccaNPwij — Jayashree Vanve (@jayashree_vanve) June 16, 2021

आपको बता दें कि आसाराम बाबू को साल 2013 गिरफ्तार किया गया था. वह दो सितंबर 2013 से न्यायिक हिरासत में हैं. आसाराम पर सूरत में 2 बहनों से रेप का भी आरोप है. इसके साथ ही SC/ST एक्ट और POCSO एक्ट में केस दर्ज है.