Bigg Boss 15: तेजस्वी प्रकाश के 'रंग' देख कश्मीरा शाह को आया गुस्सा, बोलीं- प्यार है तो टेलीकास्ट से क्या डर

बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) हर की तरह इस साल भी घर के अंदर बनने वाले रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में हैं. शो के शुरुआती दिनों से मायशा अय्यर (Miesha Iyer) और ईशान सहगल (leshaan Sehgaal) एक दूसरे के साथ खास बॉन्ड बनाते दिखाई दिए. हालांकि अब दोनों खेल का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन गेम के बाहर भी दोनों के बीच में खास बॉन्डिंग दिखाई दे रही हैं. दोनों इन दिनों साथ में गोवा में हैं. मायशा और ईशान के साथ घर में तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) और करण कुंद्रा (Karan Kundrra) की केमिस्ट्री पर लोग नजरें गड़ाए बैठे हैं. करण जहां खुलकर अपनी फिलिंग्स का इजहार कर रहे हैं. वहीं, तेजस्वी को टेलीकास्ट का डर सता रहा है. तेजस्वी के ये हरकत देख एक्ट्रेस कश्मीरा शाह (Kashmera Shah) गुस्से से लाल हैं. उन्होंने एक ट्वीट कर तेजस्वी को खरीखोटी सुनाई है.

कश्मीरा शाह (Kashmera Shah) ने अपने ट्वीट के साथ तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) और करण कुंद्रा (Karan Kundrra) का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में करण तेजस्वी को अपनी पसर्नलटी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह बेहद ईमानदार. ये कहकर वह कहते हैं ‘बस तुझे यही बताना था’.

करण कुंद्रा की बात सुन तेजस्वी कहती हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घरवालों को तेरे-मेरे बीच क्या है, वो दिखे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ती कि टेलीकास्ट में तेरी-मेरी केमिस्ट्री स्टेबलिश हो या न हो. मेरे दिल में जो है न वो सिर्फ तुझे फील होना चाहिए.

इस वीडियो के साथ कश्मीरा शाह ने तेजस्वी को खूब खरी खोटी सुनाई है. कश्मीर का मानना है कि तेजस्वी करण के साथ जबरदस्ती बॉन्ड बना रही हैं. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ‘हर उस बात पर विश्वास कर रही थी जो करण कुंद्रा ने कहा था और पूरी तरह से ये चीज तेजस्वी प्रकाश महसूस कर रही थीं, जब तक कि उसने यह नहीं बताया कि टेलीकास्ट में उनका प्यार कैसे दिखाया जाएगा. जब कोई प्यार में होता है तो आपका मन टेलीकास्ट के बारे में कैसे सोच सकता है? मैंने ये सोचा.’

Was believing everything that #KaranKundrra said and was totally feeling #TejasswiPrakash till she spoke about how their love would be shown in the telecast. When one is in love how can your mind think about a telecast? I thought #lovewasblind #bb15 @ColorsTV @VootSelect pic.twitter.com/lecQcLTrZ5

— kashmera shah (@kashmerashah) November 11, 2021