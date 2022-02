रूस-यूक्रेन की जंग के बीच वायरल हुआ बॉबी देओल का ये VIDEO, फैंस ने बताया 'जादूगर'

रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग (Russia-Ukraine war) जारी है. दोनों देशों के बीच चल रही घमासाम युद्ध को रोकने के लिए दुनियाभर के कई देश कोशिश में लगे हैं. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) ने पहले दिन देश पर रूसी सेना के हमले में 137 नागरिकों की मौत होने का दावा किया है. इनमें सैनिक और आम नागरिक शामिल हैं. रूस और यूक्रेन की जंग के बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखने के बाद फैंस मान रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की परेशानी का समाधान बॉबी देओल (Bobby Deol) के पास है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वीडियोज

रूस और यूक्रेन (Russia-Ukraine war) के बीच जंग जारी है. तीन जगहों से रूसी सेना यूक्रेन में घुसी है. पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लाइन, लोगों का सूटकेस लेकर मेट्रो और ट्रेन में ट्रैवल करना लगातार बढ़ता नजर आ रहा है. सोशल मीडिया (Social Media) पर भी रूस-यूक्रेन हमले की चर्चा जारी है. वहीं, सोशल मीडिया पर युद्ध को लेकर तरह-तरह के वीजियोज और मीम्स वायरल हो रहे हैं. ट्विटर पर मशहूर पेज बॉबीवुड ने बॉबी देओल (Bobby Deol) का एक वीडियो शेयर किया है.

बॉबी देओल ने साल 2012 में किया था रूसी जवानों का खात्मा!

वीडियो के कैप्शन में लिखा, ‘ये वीडियो उस जमाने का है, जब भगवान बॉबी ने अकेले ही रूसी आर्मी को हैंडल कर लिया था.’ वीडियो के शेयर होते ही लोग इसको लेकप अपने-अपने रिएक्शन दे रहे हैं. ये वीडिया बॉबी देओल की फिल्म ‘प्लेयर’ का है, जो साल 2012 में रिलीज हुई थी, जिसमें एक्टर रूसी जवानों को खत्म कर देते हैं.

Throwback to the time when Lord Bobby singlehandedly deceived the Russian Army pic.twitter.com/jQJ0bR0dRF

— Bobbywood (@Bobbywood_) February 22, 2022