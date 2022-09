'Brahmastra' की कमाई को लेकर ट्विटर पर छिड़ी बहस, यूजर ने एक VIDEO शेयर कर कलेक्शन को बताया फर्जी!

‘ब्रह्मास्त्र’ (Brahmastra) के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े जैसी ही सामने आए, वैसी ही ट्विटर पर फिल्म के कलेक्शन को लेकर बहस छिड़ गई. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने रिलीज के शुरुआती 2 दिनों में दुनियाभर में करीब 160 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म की सफलता से बॉलीवुड से जुड़े तमाम लोग काफी खुश हैं.

‘ब्रह्मास्त्र’ के डायरेक्टर अयान मुखर्जी और एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया के जरिये फैंस का आभार जताया और बताया कि लोगों की डिमांड पर रात के ढाई बजे भी थियेटर चालू थे. हालांकि, कई नेटिजेंस इन बातों और आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रखते और इन्हें झूठा बता रहे हैं.

Future of #Bollywood will be like this!!

Just 2 members😂

See this #Video 👇🏿#BrahmashtraReview #BrahmastraReview #BoxOffice #brahmastraboxoffice #BoycottBrahamastra #BoycottBramhastra #BoycottbollywoodForever #BoycottBollywood#Brahmastra #FLOP #RanbirKapoor #BoycottAliaBhatt pic.twitter.com/zTRFPiL8pG

