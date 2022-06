BTS 9th Anniversary: बीटीएस के 'प्रूफ' के लिए हर घंटे में हुए 3 मिलियन ट्वीट, 'ट्विटर म्यूजिक' ने बदला नाम

BTS 9th Anniversary Army New Album 3 Million Tweets in an Hour: कोरियन फिल्मों, सीरीज और म्यूजिक को भारत में खूब पसंद किया जा रहा है. कोरियन म्यूजिक लोगों की प्लेलिस्ट में तेजी से अपनी जगह बना रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी दिसंबर 2021 तक, कोरियन-पॉप के बारे में सबसे ज्यादा ट्वीट करने वाला भारत दुनिया का 9वां देश था. सच में, 2021 में कोरियाई (Korean Music Band) म्यूजिक बैंड ‘बीटीएस’ करोड़ों भारतीयों के दिलों को मक्खन की तरह पिघला दिया. भारत कोरियाई म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में सबसे ज्यादा ट्वीट किए जाने के रूप में उभरा. बीटीएस के म्यूजिक को भारतीय काफी पसंद करते हैं.

बीटीएस (BTS 9th Anniversary) की आज 9वीं एनिवर्सरी है. आज ही के दिन साल 2013 में बीटीएस बैंड को स्थापित किया गया था. पिछले 9 साल से बीटीएस ने कोरिया के साथ-साथ भारत और पूरी दुनिया में अपने म्यूजिक से लोगों का दिल जीत रहे हैं. हाल ही में बीटीएस ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की और उनसे एशियाई लोगों के खिलाफ बढ़ रही नफरत के बारे में बात की.

बीटीएस प्रूफ के लिए हर घंटे में 3 मिलियन ट्वीट

बीटीएस का नया एंथोलॉजी एल्बम ‘प्रूफ’ 10 जून को रिलीज हुआ. इसके रिलीज होते ही दुनिया भर के फैंस ने इसे लेकर ट्वीट किया. लॉन्च के दिन ट्विटर पर इस एल्बम के बारे में 22 मिलियन ट्वीट्स हुए और सबसे ज्यादा ट्वीट 10 जून को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे हुए थे. इसी दौरान ‘प्रूफ’ (BTS Proof Song Launch) लॉन्च हुआ था. दुनिया भर में हर घंटे में 3 मिलियन ट्वीट किए गए थे. बीटीएस के प्रूफ सॉन्ग के बारे में सबसे ज्यादा ट्वीट करने में भारत 5वें नंबर पर था. इससे पहले दक्षिण कोरिया, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस थे.

बीटीएस ने जो बाइडेन से एशिया विरोधी क्राइम को लेकर बात की

ग्लोबल के-पॉप पार्टनरशिप के प्रमुख येओनजॉन्ग किम ने कहा, “चाहे नए एल्बमों को सेलिब्रेट करने के लिए, या खास मौके पर लोगों को खुश करने के लिए, हैशटैग बीटीएस आर्मी हमेशा ट्विटर पर बैंड के करीब रहा है. बीटीएस वाशिंगटन, डीसी की ट्रिप पर गया था, जहां उन्होंने राष्ट्रपति जो बिडेन से मुलाकात कर एशियाई विरोधी हेट क्राइम पर चर्चा की.”

अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात ट्विटर पर ट्रेंड

येओनजॉन्ग ने बताया कि दुनिया भर में ट्विटर ट्रेंड पर #BTSatTheWhiteHouse रहे. वहीं, ट्विटर ने बीटीएस के 9वीं एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए कस्टम इमोजी भी लॉन्च किए हैं. लोग हैशटैग #BTS और #방탄소년단 का उपयोग करके अपने ट्वीट्स में एक कस्टम BTS ग्रे-रंग का इमोजी जोड़ सकते हैं.

ट्विटर ने बदला नाम

जबकि #BTS_Proof एक स्पेशल प्रूफ इमोजी को एक्टिव करेगा. इसके अलावा, #YetToCome और #TheMostBeautifulMoment इमोजी को भी एक्टिव रहेंगे. इसके अलावा, ट्विटर ने अपने ऑफिशियल म्यूजिक हैंडल @TwitterMusic, हेडर को बीटीएस कॉन्सेप्ट इमेज और बायो को #BTS_Proof और नाम बदलकर ‘ट्विटर म्यूजिक इज लिसनिंग टू बीटीएस प्रूफ’ कर दिया.

