VIDEO: फीफा वर्ल्ड कप के ओपनिंग समारोह के लिए BTS जंगकुक रवाना, अपनी खास अदा से लूटा फैंस का दिल

मुंबई. 20 नवंबर को धूमधाम के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2022 (FIFA World Cup 2022) की शुरुआत होगी. ओपनिंग सेरेमनी (FIFA Opening Ceremony) में कई सेलिब्रिटी अपनी प्रस्तुति से चार चांद लगाएंगे. ओपनिंग समारोह में हिस्सा लेने के लिए कोरियन बैंड बीटीएस (BTS) सिंगर जंगकुक (Jungkook) कतर के लिए रवाना हो गए हैं. सिंगर को सिओल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. एयरपोर्ट पर अपने चहेते सिंगर जंगकुक को देख फैंस खुशी से चिल्लाने लगे, ऐसे में जंगकुक ने शानदार पोज देकर फैंस को खुश कर दिया. देखते ही देखते से बीटीएस सिंगर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ओपनिंग सेरेमनी में सिंगर जंगकुक परफॉर्म के परफॉर्म करने की खबर से फुटबॉल प्रेमियों और बीटीएस फैंस का उत्साह जबरदस्त उफान पर है. सिंगर जंगकुक को सियोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखकर मीडिया ने कैमरे में कैद कर लिया. फैंस की दीवानगी को देखते हुए जंगकुक ने भी उन्हें निराश नहीं किया, बल्कि रुककर फुटबॉल किक करते हुए पोज देकर फैंस का दिल जीत लिया. जंगकुक की इस अदा को देख फैंस खुशी से झूम उठे.

सिंगर जंगकुक का मस्त अंदाज

वीडियो में बीटीएस सिंगर जंगकुक एक कार से उतरते हुए नजर आ रहे हैं. सिंगर ने ओवरसाइज जैकेट में कैजुअल लुक में हैं. सिंगर ने अपने चेहरे को मास्क से पूरी तरह कवर किया हुआ था, सिर्फ आंखें ही दिख रही हैं. फैंस और कैमरे को देखते ही जंगकुक ने अपने हाथ में पकड़े हुए बैग को किनारे रखा और फुटबॉल किक करने वाला पोज दिया.

आप भी देखिए ये वीडियो-

jungkook!!! look at him omg pic.twitter.com/CxpeX6FKdK

जंगकुक को पता है कि अपने फैंस को कैसे खुश किया जाता है. फैंस भी पुराने वीडियो के साथ इस लेटेस्ट वीडियो को शेयर कर कह रहे हैं कि जंगकुक हमेशा अपना बैग नीचे रखते हैं.

Every time Jungkook puts his bag down, I’ll be ready for anything!! #JungkookAtFIFAWorldCup pic.twitter.com/DbLWoemw0K

— ∞⁷ ♡‍ (@_RapperJK) November 15, 2022