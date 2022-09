इस साल कई बड़ी फिल्‍में बॉक्‍स ऑफिस पर आकर बर्बाद हो रही हैं. दर्शक पहले ही द‍िन फिल्‍में दर्शकों के दरबार से खार‍िज की जा रही हैं. लेकिन इस साल की सफलता की बात करें तो कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) अकेले ऐसे स्‍टार हैं, ज‍िन्‍होंने इस साल बॉलीवुड की झोली में ‘भूल भुलैया’ जैसी ब्‍लॉकबस्‍टर दी है. कार्तिक इस साल के वो स‍ितारे हैं ज‍िन्‍होंने बॉलीवुड को उम्‍मीद की एक किरण दी.

कार्तिक आर्यन से CNN-News18 Town Hall में जब उनसे पूछा गया कि सफलता म‍िलने के बाद उनकी ज‍िंदगी में क्‍या बदला है. इस पर कार्तिक ने कहा, ‘इस बार जब लालबाग के राजा के दर्शन करने गए तो काफी अच्‍छे दर्शन हुए, तो मुझे काफी अच्‍छा लगा. मैं अपनी मम्मी के साथ गया तो वह बहुत खुश थीं और आखिरकार कहा कि तुमने जिंदगी में कुछ अचीव किया है.’ ये सुनकर मुझे काफी अच्‍छा लगा.’

What are the perks of being a superstar? "I got to do darshan of Lalbaugcha Raja very easily. My mom finally said you have achieved something": @TheAaryanKartik

"I'm happily single," he says when asked about his status



