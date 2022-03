धर्मेंद्र ने Holi के मौके दिखाई अपनी 62 साल पुरानी FIAT कार की झलक, पहाड़ों पर ड्राइव करते दिखे ही-मैन

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और फैंस अपने वीडियो और तस्वीरों के जरिए रूटीन लाइफ से जुड़ा अपडेट देते रहते हैं. वह 86 साल की उम्र में भी जिंदादिली से लाइफ को एन्जॉय करते हैं. इसकी झलक हमें उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखने को मिलता है. अब होली के खास मौके पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वह अपनी पहली फिएट कार (Dharmendra Fiat Car) को पहाड़ों पर चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो की शुरुआत में एक कार पहाड़ों क बीच एक कच्ची सड़क पर चलती हुई दिखाई देती है. फिर अगले सीन में धर्मेंद्र कार को चलाते हुए दिखाई देते हैं. इसके आखिरी में धर्मेंद्र कार के बगल में खड़े होकर बताते हैं कि यह उनकी पुरानी फिएट कार है. इसे उन्होंने 1960 में खरीदा था. वह कहते हैं कि गाड़ी बहुत तेजी से चलाकर लाए हैं.

My most loving, my first FAIT. I bought it in 1960. Today, i drove it on the rough road to my Hill. HAPPY HOLi Need your Good Wishes . Love you all. pic.twitter.com/UfMcs0tyrg

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) March 18, 2022