धर्मेंद्र ने वीडियो शेयर कर कहा- 'मैंने अपनी वाइफ का नेकलेस चुरा लिया था' जानें बॉबी देओल ने कैसे किया रिएक्ट

धर्मेंद्र (Dharmendra) की जिंदादिली के लोग कायल हैं. वे 86 साल के हैं और सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं. वे आज भी अपने काम और फिल्मों को लेकर काफी जज्बाती हैं. वे अक्सर फिल्मी दुनिया के अनसुने किस्से फैंस के लिए शेयर करते हैं. अब उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से अपनी फिल्म ‘यमला पगला दीवाना 1’ की एक मजेदार क्लिप शेयर की है.

धर्मेंद्र ने ट्विटर पर दिलचस्प क्लिप शेयर करते हुए लिखा है, ‘जीते रहो नदीम. यमला पगला दीवाना का इमोशनल एंड. आदत कभी नहीं छूटती. मैंने अपनी ही पत्नी का नेकलेस चुरा लिया था. हाहाहा…’ ट्वीट से जाहिर है कि एक्टर अपनी फिल्म को लेकर नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं. एक फैन धर्मेंद्र को रिप्लाई करता है, ‘डियर पाजी, इमोशनल सीन में फन का तड़का..प्यारा परिवार.’

वीडियो में धर्मेंद्र, नफीसा अली के बीच दिखी खूबसूरत केमिस्ट्री

धर्मेंद्र फिल्म के इस खास सीन का लुत्फ उठा रहे हैं. वीडियो में धर्मेंद्र फिल्म में अपनी पत्नी (नफीसा अली) से गले मिलते हुए जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन वे आदतन अपनी पत्नी का ही नेकलेस चुरा लेते हैं. जब नफीसा बहू को अपना हार पहनाने के लिए आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं कि हार उनके गले में नहीं है.

pic.twitter.com/WHynabPMW6. Jeete raho Nadim 👋 an emotional end of YPD1. Habits never dies…. i steal the NECKLACE of my own wife . haha 😆

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) April 9, 2022