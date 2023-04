Rashami Desai ignore Shehnaaz Gill Video: रविवार को मुंबई में बाबा स‍िद्दीकी की इफ्तार पार्टी में बॉलीवुड और टीवी इंडस्‍ट्री के कई स‍ितारे नजर आए. इस पार्टी में ब‍िग बॉस 13 की कंटेस्‍टेंट शहनाज ग‍िल (Shehnaaz Gill) और रश्मि देसाई (Rashami Desai) भी नजर आईं. लेकिन लोगों का ध्‍यान तब गया जब रश्मि, शहनाज को इग्‍नोर करते हुए नजर आईं. इस वायरल होते वीड‍ियो में रश्मि, शेहनाज को देखते ही उन्‍हें इग्‍नोर कर आंखे दूसरी और घुमाते हुए नजर आ रही हैं. इस पार्टी में शहनाज और रश्मि के अलावा करण कुंद्रा, तेजस्‍वी प्रकाश, उर्वशी ढोलकिया, अदा खान, प्रियंका चाहर चौधरी समेत कई ब‍िग बॉस के पुराने कंटेस्‍टेंट नरज आए.

बाबा स‍िद्दीकी और जीशान स‍िद्दीकी इस पार्टी में सलमान खान, कपिल शर्मा, प्रीत‍ि ज‍िंटा, पूजा हेगड़े समेत बॉलीवुड के कई बड़े स‍ितारे नजर आए. इसी पार्टी का एक वीड‍ियो वायरल हो रहा है, ज‍िसमें शहनाज और रश्मि एक-साथ नजर आ रही हैं. रश्मि देसाई, वेन्‍यू की एंट्री पर बाबा स‍िद्दीकी के साथ नजर आ रही हैं. तभी शहनाज वेन्‍यू पर एंट्री करती हैं, शहनाज को देखते ही रश्मि ब‍िना उनसे म‍िले अपना फोन लेकर एक तरफ हट जाती हैं. इस वीड‍ियो को देखते ही अब बार-बार फैंस के बीच सवाल उठा रहा है कि आखिर रश्मि ने शहनाज को इस तरह इग्‍नोर क्‍यों क‍िया ? आप भी देख‍िए ये वीड‍ियो.

MOVE ON

the QUEEN has ARRIVED

The journey from

“Whose she never heard abt her”

“Mera bahut bada naam hai bahar”

“Shes NOTHING without him”

“Punjab ki RS hai tu”

TO

everybody shouting

SHEHNAAZ JI

Nd the big star hiding away#ShehnaazGill ab toh naam sun he lia hoga

Luv it pic.twitter.com/UO88Fkyixi

— Tina (@TinaAhuja12) April 16, 2023