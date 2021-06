झुंड से बिछड़ गए हाथी के बच्चे पर मां ने निकाला गुस्सा, Video में देखें कैसे की पिटाई

सोशल वायरल. हाथी बहुत ही प्यारे जानवर होते हैं वह इंसानों के साथ इस तरह का बर्ताब करते हैं जैसे वह उनके दोस्त हों लेकिन गुस्से में वह किसी की भी जान ले सकते हैं. कई बार तो वह इस तरह से गुस्सा हो जाते हैं जिसे देखकर लगता है कि वह बिल्कुल इंसान हों. ऐसा ही एक वीडियो हमें सोशल मीडिया पर मिला. जिसमें एक हथिनी ने झुंड से बिछड़ गए अपने बच्चे पर ऐसे गुस्सा (Anger) निकाला जैसे कोई मां अपने बच्चे पर तब निकालती है जब बच्चा गुम होने के बाद मिल जाए. हाथियों (Elephant) में इंसानों जैसे गुण होते हैं इसलिए वह परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं. वह बच्चों की सुरक्षा के लिए ये उन्हें झुंड के बीचोंबीच रखते हैं जिससे कोई जानवर इनके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सके. इसके साथ ही हाथी हमेशा झुंड के साथ रहना पसंद करते हैं. ये अकेलेपन को पसंद नहीं करते.



क्योंकि हाथियों के बारे में माना जाता है कि वे अपने बच्चे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन वायरल हो रहे इस वीडियो में उसका उल्टा ही देखने को मिला. जहां एक हथिनी अपने बच्चे को दूर धकेलती नजर आ रही है. दरअसल, हाथी का ये बच्चा गलती से झुंड से अलग हो गया था. उसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने इस बच्चे को दोबारा से उसके झुंड में वापस भेज दिया. लेकिन बच्चे की मां को इस पर खुशी नहीं हुई और जैसे ही ये बच्चा झुंड में वापस आया उसने उसे अपनी सूंड़ से मारना शुरु कर दिया. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि हथिनी किस तरह से अपने बच्चे को झुंड से दूर कर रही है जैसे ही वह बच्चे को झुंड से दूर खदेड़ देती है वैसी ही वापस झुंड के पास आ जाता ही.



इस वीडियो को भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने इसके बारे में पूरी तरह से बताया है. उन्होंने लिखा, कभी-कभी प्रकृति भी क्रूर हो सकती है, इस हाथी के बछड़े को मुख्य झुंड से अलग कर दिया गया, उसके बाद उसे दोबारा से झुंड में पहुंचाया गया लेकिन उसके पुनर्मिलन की कोशिश असफल रही. मां खुद अपने बछड़े को दूर धकेल रही है. ओडिशा के गंजम जिले का ये वीडियो वास्तम में दुखद है.



Sometimes nature can be too cruel. This elephant calf was separated from the main herd. Was rescued. And attempt to reunite with the herd was unsuccessful.The mother herself pushing the calf away. Really tragic from Ganjam district of Odisha. pic.twitter.com/lfWupV2Gar