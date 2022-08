Entertainment Top 5 Videos: अजय देवगन ने बेटे के लिए जताया प्यार, 'लाल सिंह चड्ढा' में शाहरुख को देख झूमे फैंस

अजय देवगन (Ajay Devgn) ने बेटे के साथ एक प्यारा सा वीडियो साझा करके लोगों का ध्यान खींचा है. दूसरी ओर, अंजलि अरोड़ा का एक डांस वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है. देखें, आज के टॉप 5 वायरल वीडियोज-

अजय देवगन बेटे के साथ खास अंदाज में नजर आए

अजय देवगन ने इंस्टाग्राम पर बेटे युग के साथ एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वे उनके साथ खास तरह के हैंडशेक का अभ्यास करते दिख रहे हैं. उन्हें बेटे के प्रति अपना प्यार जाहिर करते हुए देखा जा सकता है.

View this post on Instagram



अजय का यह वीडियो नेटिजेंस को काफी पसंद आ रहा है. उन्हें बेटे को गले लगाते हुए, उन्हें चूमते हुए देखा जा सकता है.

People Going Mad For Shah Rukh Khan’s Cameo In Laal Singh Chaddha 🔥 pic.twitter.com/wHHpOnNOnU

— Main Hoon Don 2.0 (@SRKIANS4EVER2) August 11, 2022