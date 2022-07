Entertainment Top-5 Videos: अजय-काजोल से विक्की-कैटरीना तक, देखिए ये वायरल वीडियो

Entertainment Top-5 Videos: 18 जुलाई को दुनियाभर में ‘वर्ल्ड लिसनिंग डे (World Listening Day)’ सेलिब्रेट किया गया. इस को खास बनाने के लिए लोग अपने-अपने तरीके से इसे सेलिब्रेट करते दिखे. वहीं, दूसरी तरफ बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अजय देवगन (Ajay Devgn) ने बड़े अनोखे ढंग से इस दिन को मनाया.

‘वर्ल्ड लिसनिंग डे’ के मौके पर अजय ने अपनी पत्नी व मशहूर एक्ट्रेस काजोल का एक वीडियो शेयर उन्हें ट्रोल कर दिया. दरअसल, अजय देवगन ने काजोल का जो वीडियो शेयर किया, वह काफी फनी है, जिसे देख कोई भी अपनी हंसी को दबा नहीं पाएंगे.

Celebrating #WorldListeningDay today and everyday 😉 @itsKajolD pic.twitter.com/ACjTcukTeB

अजय द्वारा शेयर किए गए वीडियो किसी इंटरव्यू का लगता है, जहां वह काजोल के साथ बैठे नजर आ रहे हैं, लेकिन हंसने वाली बात यहां ये है कि इस वीडियो में सिर्फ काजोल ही बोलती हुई नजर आ रही हैं और अजय चुपचाप उन्हें देख रहे हैं और चाय या कॉफी पीते दिख रहे हैं.

View this post on Instagram

विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) इन दिनों अपनी मालदीव वेकेशन जमकर एंजॉय कर रहे हैं. विक्की और कैटरीना सोशल मीडिया पर लगातार अपनी वेकेशन तस्वीरों से फैंस के बीच चर्चा में बने हुए हैं. कैटरीना अपने 39वें जन्मदिन को सेलिब्रेट करने पति विक्की के साथ मालदीव के लिए रवाना हुईं, जहां कपल को इनके भाई-बहन और दोस्तों ने भी ज्वॉइन किया. सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरों और वीडियो में कैटरीना और विक्की को अपने दोस्तों और करीबी लोगों के साथ अच्छा समय बिताते देखा जा सकता है.

View this post on Instagram

बॉलीवुड के ‘भाईजान’ सलमान खान पिछले 3 दशकों से लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं और अब तक वह बॉलीवुड में सक्रिय हैं. यही वजह है कि सलमान खान के चाहने वालों की कमी नहीं है. भाईजान की फैन फॉलोइंग की लंबी चौड़ी लिस्ट है. देशभर में न जाने सलमान खान को कॉपी करने वाले कितने लोग होंगे, लेकिन उनमें से एक हैं आजम अंसारी (Azam Ansari). आजम सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं और इसलिए उन्होंने अपने आपको पूरी तरह से भाईजान की ढाल लिया है.

Kesariya Original 2013 Rajasthani song. . Pritam copied again or co incidence? #Kesariyahttps://t.co/qQvawuagCn

— Arun Hegde (@_iArun__) July 17, 2022