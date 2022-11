Entertainment TOP-5 Videos: अक्षय कुमार से अजय देवगन तक, देखिए आज के वायरल वीडियो

नई दिल्ली. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) एक बाद एक फिल्में कर रहे हैं. हाल ही में फिल्म ‘राम सेतु’ (Ram Setu) रिलीज हुई जो दर्शकों को खूब पसंद आई. इससे पहले उन्हें फिल्म ‘सम्राट पृथ्वीराज’ में देखा गया था. भले ही उनकी ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन वह इन दिनों फिल्मों की वजह से खबरों में छाए रहे.

इन्हीं सब के बीच अक्षय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए ये दावा किया है कि वह कुछ नया करने जा रहे हैं. उनके इस घोषणा की सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं हो रही हैं. यूजर्स ये जानने के लिए बेताब हो उठे हैं कि उनके फेवरेट स्टार आगे क्या करने वाले हैं.

Kuchh naya karne mein jo mazza hai uski baat hi kuchh aur hai.

More on this soon… pic.twitter.com/v2FoP2HjGY

— Akshay Kumar (@akshaykumar) November 9, 2022