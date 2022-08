Entertainment Top-5 Videos: कपिल शर्मा से फरमानी नाज तक, देखिए ये वायरल वीडियो

Entertainment Top-5 Videos: कपिल शर्मा (Kapil Sharma) सोशल मीडिया के जरिये अपने फैंस को अपनी जिंदगी की झलक दिखाते रहते हैं. एक्टर ने अब इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी के साथ एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे उनके साथ रेस लगाते दिख रहे हैं. वीडियो के साथ दिए कैप्शन में लिखा है, ‘वे हमेशा की तरह इस बार भी जीत गईं.’

कपिल के फैंस को वीडियो काफी पसंद आ रहा है. कपल एक खूबसूरत जगह में किक स्कूटर से सड़कों के चक्कर लगाते दिख रहे हैं. एक यूजर लिखता है, ‘कितना कूल है.’

View this post on Instagram

दूसरा यूजर लिखता है, ‘परिवार के साथ बेहतरीन समय.’ तीसरा यूजर पूछता है, ‘ सर दि कपिल शर्मा शो का नया सीजन कब आ रहा है?’ वीडियो करीब 3 घंटे पहले शेयर किया गया है, जिस पर साढ़े तीन लाख से ज्यादा लाइक्स आ गए हैं.

फरमानी नाज (Farmani Naaz) इन दिनों यूट्यूब सेंसेशन बनी हुई हैं. पहले शिव भक्ति फिर राष्ट्रभक्ति से भरे गीत गाकर फैंस का खूब मनोरंजन किया. अब उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हरियाणा की फेमस डांसर सपना चौधरी (Sapna Choudhary) के गाने ‘सॉलिड बॉडी’ को आवाज दी है. इस गाने पर अगर सपना ने कमरिया मटका कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया था तो फरमान की सादगी भरे अंदाज पर आप जरूर फिदा हो जाएंगे.

फिल्म ‘होली काउ’ का ट्रेलर बुधवार को रिलीज किया गया. इसमें संजय मिश्रा और सादिया सिद्दीकी पति-पत्नी की भूमिका निभा रहे हैं, जिनकी गाय लापता हो जाती है, जिसके बाद उन्हें अपनी जान जाने का खतरा लगने लगता है. डार्क कॉमेडी के ट्रेलर में तिग्मांशु धूलिया और मुकेश भट्ट भी लीड भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.

View this post on Instagram

बॉलीवुड में ‘महाभारत’ (Mahabharat) में ‘भीष्मपितामह’ के दमदार किरदार और ‘शक्तिमान’ (Shaktiman) से फैंस के बीच अपनी अलग पहचान बनाने वाले मुकेश खन्ना (Mukesh khanna) इन दिनों चर्चा में हैं. यह चर्चा उनके एक वीडियो की वजह से हो रही है, जिसकी एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

And the world reacts to #LaalSinghChaddha 🙌🏻😍

Book your tickets NOW, https://t.co/68tDVlD14U #AamirKhan #KareenaKapoorKhan #MonaSingh @chay_akkineni @manavvij786 @atul_kulkarni #AdvaitChandan #KiranRao pic.twitter.com/QESFuZEPX5

— Viacom18 Studios (@Viacom18Studios) August 10, 2022