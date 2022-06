Entertainment Top-5 Videos: कपिल शर्मा से रणबीर कपूर तक, देखिए वायरल हो रहे ये वीडियो

Entertainment Top-5 Videos: कपिल शर्मा एक मशहूर कॉमेडियन हैं, जिन्होंने अपनी पहचान न सिर्फ देशभर में बल्कि दुनियाभर में बनाई है. कपिल के कॉमेडी शो के हर सीजन का इंतजार दर्शकों को बेसब्री से रहता है और यही वजह थी कि ‘द कपिल शर्मा शो’ का पिछला सीजन भी धमाकेदार रहा था. ये तो हम सभी जानते हैं कि कपिल किसी भी बात को कॉमेडी के जरिए बहुत अच्छे तरीके से पेश करना जानते हैं, इसका एक हालिया उदाहरण उन्होंने अपने एक इंस्टा पोस्ट के जरिए सभी को दिया है.

दरअसल, कपिल शर्मा और उनकी टीम इन दिनों कनाडा में हैं, जहां वह परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं. इसी लाइव शो के दौरान उन्होंने एक वीडियो बनाया और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

कपिल ने इस वीडियो को लाइव शो के दौरान वहां मौजूद सभी दर्शकों के बीच बनाया और वीडियो बनाते वक्त उन्होंने अपनी वाइफ गिन्नी चतरथ (Ginni Chatrath) से कहा, ‘गिन्नी तू मेरी कभी नहीं सुनती, देख आज कितने लोग आए हैं मउजे सुनने के लिए, वो टिकट खर्च करके.’

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) जल्दी ही पापा बनने वाले हैं. आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने सोमवार को ही अपनी प्रेग्नेंसी की खबर दी है. दोनों अब अपने आने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं. इस बीच रणबीर कपूर के कई वीडियो चर्चा में हैं, जिनमें से एक यशराज फिल्म्स की ओर से शेयर किया गया वीडियो भी है. इस वीडियो में, रणबीर कपूर खुद से जुड़े कई राज खोलते नजर आ रहे हैं. अभिनेता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

‘शाबाश मिट्ठू’ (Shabaash Mithu) का गाना ‘फतेह’ टी-सीरीज ने मंगलवार 28 जून को यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया. फतेह का संगीत ‘साल्वेज ऑडियो कलेक्टिव’ और चरण ने मिलकर तैयार किया है. इसे रोमी और चरण ने गाया है. म्यूजिक वीडियो की शुरुआत में तापसी पन्नू खुद को तैयार करती नजर आ रही हैं.

बॉलीवुड में ड्रग्स (Bollywood Drugs) का मुद्दा इन दिनों जोरों पर है, जिसके चलते दर्शक भी इंडस्ट्री से नाराज चल रहे हैं. यही वजह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों के बहिष्कार की मांग भी आए दिन उठने लगती है. जब से बॉलीवुड में ड्रग्स का खुलासा हुआ है, कई बड़े सितारे और स्टार किड्स पुलिस थानों के चक्कर काटते नजर आए. इस बीच बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) बॉलीवुड और स्टार किड्स के बचाव में उतर आए हैं. सुनील शेट्टी ने फैंस से अपील की है कि वह इंडस्ट्री की इन गलतियों को माफ कर दें और बॉलीवुड के साथ अपना प्यार बनाए रखें. इससे जुड़ा उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है.

That’s what WE needed and that’s what HE needed. Just a moment between John Cena and his WWE family. A night of fun segments, videos of memories, and a good ass time. A SOLD OUT crowd just showing love to a guy who has busted his ass to earn it. pic.twitter.com/BElhx2E2FB

— JohnCenaCrews™ (@JohnCenaCrews) June 28, 2022