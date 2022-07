Entertainment Top-5 Videos: कियारा आडवाणी से रेमो डिसूजा तक, देखिए ये वायरल वीडियो

Entertainment Top-5 Videos: कियारा आडवाणी (Kiara Advani) को दर्शक ‘एमएस धोनी: दि अनटोल्ड स्टोरी’, ‘कबीर सिंह’, ‘शेरशाह’ जैसी फिल्मों की वजह से जानते हैं, जिसमें उनकी शानदार अदाकारी के लोग कायल हैं. कियारा ने ‘शेरशाह’, ‘कबीर सिंह’, ‘जुग जुय जियो’ और ‘भूल भुलैया 2’ जैसी सफल फिल्मों में काम किया है. एक्ट्रेस के जन्मदिन पर उनका एक खास वीडियो देखते हैं. वीडियो तब का है, जब वे सिर्फ 8 महीने की थीं.

दरअसल, जब कियारा 8 महीने की थीं, तब वे पहली बार एक विज्ञापन में नजर आई थीं. इस विज्ञापन में उनकी मां ने भी काम किया था.

Found this gem!My first ever advertisement with my mommy!Love you mumma, I am, because of you ❤️ #HappyMothersDay ❤️ pic.twitter.com/lieAbHTRwM

— Kiara Advani (@advani_kiara) May 8, 2016