Entertainment Top-5 Videos: सलमान खान से पंकज त्रिपाठी तक, देखिए ये वायरल वीडियो

Entertainment Top-5 Videos: मुंबई पुलिस ने हाल ही में सलमान खान को बंदूक रखने के लिए लाइसेंस की मंजूरी दी है. सलमान ने 22 जुलाई को लाइसेंस जारी करने के संबंध में मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फनसालकर से मुलाकात की थी. सलमान और उनके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी मिली थी. इसके बाद सलमान ने लाइसेंस के लिए अपील की थी.

दो दिन पहले उन्हें लाइसेंस मिल गया है. इस बीच, सलमान का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में सलमान बुलेटप्रूफ ग्लास वाली कार से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं.

सलमान खान (Salman Khan) ने अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर एसयूवी कार को अपग्रेड किया है. सलमान की इस गाड़ी की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है. बुलेटप्रूफ ग्लास लगाने पर एक्स्ट्रा खर्च होता है.

पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) आज के समय में बॉलीवुड के जानेमाने कलाकार हैं. आज उनकी गिनती इंडस्ट्री के सबसे शानदार अभिनेताओं में होती है. आजादी के अमृत महोत्सव की पृष्ठिभूमि में न्यूज18 इंडिया द्वारा दिल्ली के ताज पैलेस होटल में आयोजित बेहद खास कार्यक्रम ‘अमृत रत्न सम्मान’ (Amrit Ratna Samman) में आज पंकज त्रिपाठी भी शामिल हुए. उन्हें आज ‘अमृत रत्न सम्मान’ से नवाजा गया.

सुपरस्टार रजनीकांत आज सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का जाना-माना नाम हैं. अपनी शानदार अदाकारी से ही नहीं, एक राजनेता के तौर पर भी रजनीकांत खास पहचान रखते हैं. दक्षिण भारतीय लोगों के दिलों में तो ‘थलाइवा’ राज करते हैं. आजादी के अमृत महोत्सव की पृष्ठभूमि में न्यूज18 इंडिया द्वारा दिल्ली के ताज पैलेस होटल में आयोजित बेहद खास कार्यक्रम ‘अमृत रत्न सम्मान’ (Amrit Ratna Samman) में रजनीकांत को सम्मानित किया गया.

A duo you Khan-not miss!😉

On the Koffee couch this episode, are two epic Khans and it cannot get more savage than this!#HotstarSpecials #KoffeeWithKaranS7 episode 5 streams this Thursday at 12am only on Disney+ Hotstar. pic.twitter.com/Eq6dKRh0Ab

— Karan Johar (@karanjohar) August 2, 2022