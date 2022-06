Entertainment Top-5 Videos: शहनाज गिल से आमिर खान तक, देखें 5 वायरल वीडियो

शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) बीते दिनों एक फैशन शो में अपने खूबसूरत लुक के लिए सुर्खियों में थीं. इस फैशन शो में शहनाज गिल दुल्हन की तरह सजीं रैंप पर वॉक करती दिखीं. शहनाज का ये लुक उनके फैंस के बीच छा गया. अहमदाबाद फैशन वीक से फुर्सत होने के बाद अब शहनाज (Shehnaaz Gill Video) वापस मुंबई लौट आई हैं. इस बीच शहनाज गिल को मंगलवार सुबह एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां अभिनेत्री हुडी और मास्क की मदद से पैपराजी से बचती नजर आईं.

शहनाज गिल, जो कथित तौर पर सलमान खान की ‘कभी ईद कभी दीवाली’ के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने जा रही हैं, को मुंबई हवाई अड्डे में देखा गया. इस दौरान उन्होंने लाल हुडी पहनी थी, जिससे वह अपना सिर ढकती नजर आईं.

शहनाज गिल का ये सिंपल लुक खूब पसंद किया जा रहा है. ध्यान देने वाली बात ये है कि इस दौरान वह कैमरों से दूर भागने की कोशिश करती दिखीं.

