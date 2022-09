Entertainment Top-5 Videos: उर्वशी रौतेला से उर्फी जावेद तक, देखिए ये वायरल वीडियो

Entertainment Top-5 Videos: उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) इन द‍िनों दुबई में हो रहे एश‍िया कप के कई क्रिकेट मैच में नजर आ रही हैं. अभी तक उर्वशी का नाम भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) से जोड़ा जा रहा था. लेकिन अब उर्वशी ने खुद ही अपना कनेक्‍शन पाकिस्‍तानी क्रिकेटर के साथ कुछ ऐसा द‍िखाया है कि बुरी तरह ट्रोल‍िंग का श‍िकार हो रही हैं.

उर्वशी और ऋ‍षभ के बीच सोशल-मीड‍िया वॉर की खूब खबरें सामने आईं लेकिन अब एक्‍ट्रेस ने अपने इंस्‍टाग्राम पर एक रोमांट‍िक रील शेयर कर दी है.

इस रील में ऋषभ नहीं बल्‍कि पाकिस्‍तानी क्रिकेटर नसीम शाह (Pakistani cricketer Naseem Shah) नजर आ रहे हैं. इसी के बाद से उर्वशी जमकर ट्रोल हो रही हैं. एक्‍ट्रेस को अब पाकिस्‍तान से भी काफी कमेंट आ रहे हैं.

उर्फी जावेद (Urfi Javed) मीड‍िया के फोटोग्राफर्स की सबसे फेवरेट सेलीब्र‍िटी हैं और एक्‍ट्रेस भी हमेशा फोटोग्राफर्स के साथ काफी अच्‍छे मूड में ही नजर आती हैं. लेकिन मंगलवार को उर्फी का गुस्‍सा अचानक मीड‍िया के सामने फूट पड़ा, वो भी मीडिया के फोटोग्राफर्स के ऊपर ही. वजह थी, उर्फी के कपड़ों पर आया एक कमेंट जो उन्‍हें ब‍िलकुल बर्दाश्‍त नहीं हुआ. दरअसल ये वाक्‍या था, एक पुराने इवेंट का ज‍िसमें एक पैपराजी ने उर्फी के कपड़ों पर भद्दा कमेंट कर द‍िया. वहीं उर्फी मंगलवार को सनी ल‍ियोन के गाने ‘नाच बेबी’ के लॉन्‍च पर पहुंचीं और मीड‍िया पर भड़क गईं.

नि‍र्देशक-प्रोड्यूसर और होस्‍ट करण जौहर (Karan Johar) अक्‍सर अपने शो ‘कॉफी व‍िद करण’ (Koffee With Karan) में सेलीब्र‍िटीज से उनकी पर्सनल ज‍िंदगी से जुड़े कई सवाल पूछते नजर आते हैं. लेकिन अब ये मामला पूछा उल्‍टा पड़ने वाला है. जी हां, कॉमेडी शो ‘केस तो बनता है’ (Case Toh Banta Hai) में अब करण जौहर खुद सवालों के घेरे में नजर आंएगे और इस शो में उनपर काफी फनी और मजेदार इल्‍जाम लगने वाले हैं. अमेजन की फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस अमेजन म‍िनी टीवी ने अपने शो के इस आने वाले एपिसोड का प्रोमो जारी क‍िया है, ज‍िसमें करण जौहर इस कॉर्ट-रूम कॉमेडी में फंसते और हंसते हुए नजर आ रहे हैं.

