Entertainment Top-5 Videos: आयरा खान को ब्वॉयफ्रेंड ने किया प्रपोज, फैंस से यूं मिले रणबीर कपूर

आमिर खान की बेटी आयरा खान (Ira Khan) का एक वीडियो खूब चर्चा में है, जिसमें उनके ब्वॉयफ्रेंड नुपुर शिखर बड़े रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हैं. दूसर ओर, रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने फैंस का तब दिल जीत लिया, जब उन्होंने अपने कुछ फैंस की मदद की. देखें आज के वायरल वीडियोज.

प्राइम वीडियो की ‘अंदर की खबर’ का खुलासा करेंगे वरुण

वरुण का एक वीडियो सुर्खियों बटोर रहा है, जिसमें बताया गया है कि वे अमेजन प्राइम वीडियो पर आने वाले दिलचस्प शोज से जुड़ी कुछ अंदर की बातें बताएंगे. वीडियो काफी मजेदार है.

